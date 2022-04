La Regione Puglia ha indetto 2 nuovi bandi di concorso pubblico per l’assunzione di 80 unità (categoria B3), da assumere a tempo indeterminato. I posti disponibili saranno dunque ripartiti in questo modo:

20 posti di autista specializzato;

60 posti di collaboratore amministrativo tecnico.

Il concorso pubblico prevede l’espletamento di una sola prova scritta, per velocizzare così il processo di selezione. Per gestire le varie fasi di organizzazione, compresa l’acquisizione delle domande e la riscossione dei contributi, la Regione si avvarrà di Formez PA.

Requisiti di ammissione e presentazione della domanda

Per l’ammissione alla procedura di selezione, sono richiesti alcuni requisiti:

essere cittadini italiani, o di un altro Stato della UE; oppure familiari di un cittadino europeo con diritto di soggiorno o con lo status di rifugiati;

poi essere maggiorenni;

essere idonei fisicamente allo svolgimento delle professioni per le quali si concorre;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato, o non aver commesso reati che possano pregiudicare l’impiego nelle PA;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e godere dei diritti civili e politici;

per i candidati maschi, nati prima del 31 dicembre 1985, di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;

essere in possesso di un diploma della scuola dell’obbligo e di patente di guida (categoria C) in corso di validità;

essere infine in possesso di E.C.D.L. o Eipass, o di altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo, che attestino il possesso di competenze, appunto nell’ambito informatico.

In arrivo assunzioni a tempo indeterminato con questo concorso che prevede una sola prova a crocette

Come indicato nei bandi, la domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso lo SPID, entro il 28 aprile 2022. Per fare ciò, basterà recarsi sul portale RIPAM, registrarsi e compilare il modulo “Step-One-2019”. È richiesto, inoltre, il possesso di un indirizzo di posta certificata (PEC). Per partecipare al concorso, bisognerà inoltre effettuare un versamento di 10,33 euro come quota di partecipazione a favore di Formez PA.

Prova d’esame

L’esame consisterà in un’unica prova scritta, necessaria per valutare le capacità, le conoscenze e le competenze dei candidati. Verranno quindi somministrati 40 quesiti da svolgere in 60 minuti, tramite l’utilizzo di strumenti digitali. La fase selettiva si considera poi superata al raggiungimento di 21 punti su 30. Quindi, sono in arrivo assunzioni a tempo indeterminato per chi possiede i suddetti requisiti e per chi supera questa prova. Per il posto di autista specializzato verrà richiesta la conoscenza di:

elementi di diritto regionale;

Codice della Strada, norme di comportamento, illeciti e sanzioni;

norme di sicurezza sul lavoro;

diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici;

strumenti web base;

lingua inglese.

Per il profilo di collaboratore amministrativo tecnico, le materie richieste invece verteranno su:

elementi di diritto regionale e amministrativo;

elementi di contabilità pubblica;

diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici;

conoscenza di strumenti web base;

conoscenza lingua inglese.

