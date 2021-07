Buone e versatili, le melanzane sono davvero uno degli alimenti più apprezzati e amati di sempre. Al forno, fritte, grigliate o parte integrante di un ripieno o una preparazione particolare, le melanzane sono famosissime per la gustosa parmigiana.

A tal proposito, suggeriamo una ricetta a cui sarà impossibile resistere. Cremosa e facilissima è una parmigiana speciale che non prevede frittura e sta spopolando. Inoltre, in questo articolo ecco come spurgare le melanzane ed eliminare definitivamente quel fastidioso retrogusto amarognolo con 3 semplicissimi trucchi di cucina.

A questo punto, proviamo a scoprire insieme perché possiamo non avere mai più melanzane secche e senza sapore con questi velocissimi segreti degli chef, consigliatissimi!

Errori clamorosi e banalissimi che fanno tutti, o quasi!

Chi si diletta ad usare le melanzane in cucina, ad esempio grigliandole, commette spesso questi errori banali che rovinano il risultato finale.

Innanzitutto, occhio allo spessore delle fette. Tagliare le melanzane troppo sottili può rendere complicata la cottura. L’alimento tenderà ad “attaccarsi” alla piastra, bruciandosi.

Viceversa, fette troppo spesse, invece, non cuoceranno in modo uniforme. Dunque, la grandezza ideale è di circa mezzo centimetro di spessore per ogni fetta.

Lo strumento utilizzato per la cottura è fondamentale per un buon risultato. L’ideale sarebbe l’uso di una piastra in ghisa. Possiamo sostituire la piastra con una padella antiaderente.

Ciò che conta è la temperatura della padella o della piastra. Per le melanzane grigliate il piano cottura deve essere già bello caldo.

Altro errore banalissimo è girare le melanzane solo una volta. Le fette, dicono gli esperti, andrebbero girare spesso per garantire una cottura uniforme in pochi minuti.

Infine, in pochi lasciano marinare. Una volta cotte e condite, le melanzane vanno spesso servite e mangiate subito. Secondo gli esperti è un errore grossolano. Il motivo? Le fette dovranno marinare nel loro condimento almeno per un’oretta per acquisire più sapore. Ed ecco, dunque, come non avere mai più melanzane secche e senza sapore con questi velocissimi segreti degli chef, consigliatissimi!