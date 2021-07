Il caldo disidrata il nostro corpo che possiamo riequilibrare con questi semplici gesti

Il torrido caldo estivo può mettere a dura prova l’organismo. La prima incombenza a cui si va incontro a causa delle alte temperature è la disidratazione. Sono soprattutto le persone anziane a rischiare, questo perché in età avanzata la percezione della sete diminuisce. Questa ancestrale esigenza fisica con gli anni viene meno e per questo motivo si beve poco. È importantissimo, quindi, ristabilire la giusta idratazione sia attraverso i liquidi, che con il cibo.

Il caldo disidrata il nostro corpo che possiamo riequilibrare

Come ristabilire la corretta idratazione

Il caldo disidrata il nostro corpo che va riequilibrato con questi semplici gesti quotidiani.

Bere molta acqua anche quando non si ha sete è indispensabile. La quantità giornaliera consigliata è di 2 litri che equivalgono a 8 bicchieri grandi. Le bevande, soprattutto se zuccherine e gasate, non hanno lo stesso potere idratante dell’acqua, che rimane la migliore fonte di idratazione.

Anche l’alimentazione rappresenta un’ottima fonte di idratazione. Basti pensare a tutti quegli alimenti composti prevalentemente da acqua. Via libera quindi a frutta e verdura di stagione, insalate cibi leggeri. Da evitare cibi pesanti, che rendono la digestione più faticosa, come le fritture e gli insaccati. La frutta e la verdura, inoltre, contengono sali minerali che ci aiutano contro la spossatezza causata dal caldo e dalla perdita di liquidi. Frullare e bere la frutta è un modo alternativo per assumerne la giusta quantità.

Anche l’alcol sarebbe da evitare durante le giornate torride. Se in un primo momento bere una bevanda a base alcolica disseta, in realtà disidrata dall’interno.

Altri consigli utili

Bere anche quando non si ha sete, consumare frutta e verdura ed evitare gli alcolici è un buon modo per reidratarsi, ma si può fare di più!

È consigliato evitare le ore più calde della giornata per le uscite (tra le 11 e le 17), poiché sono queste le ore in cui si suda maggiormente e rischiamo, inoltre, pericolosi colpi di calore.

Vestire abiti in fibre naturali, come il lino o il cotone, favoriscono la traspirazione e sono quindi da preferire alle fibre sintetiche. Le finestre, invece, dobbiamo tenerle aperte nelle ore più fresche della giornata, quindi di mattina e la notte. È meglio invece abbassare le tende durante le ore più calde e preferire le stanze meno esposte al sole.

Abbiamo visto, quindi, come il caldo disidrata il nostro corpo che possiamo riequilibrare con questi semplici gesti.