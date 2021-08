Combattere i dolori del corpo e della mente è sicuramente una parte importante e fondamentale della vita una volta superata l’adolescenza. Ecco perché trovare cure e rimedi naturali può essere davvero utile.

Vediamo allora assieme come non avere mai più mal di schiena grazie a queste tre soluzioni semplici e naturali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Cause comuni del mal di schiena

Basta qualche piccolo dolore o contrattura per dare inizio, senza particolari sforzi o movimenti sbagliati, ad un forte mal di schiena. Le cause sono davvero tante e disparate, e variano in genere da persona a persona. I principali motivi, però, per cui si sviluppa il mal di schiena sono: una postura errata che costringe i muscoli a compensare; una mancanza di tono muscolare; un eccessivo stress determinato dall’essere sovrappeso; strappi ed eccessive sollecitazioni ai muscoli.

La maggior parte di queste cause, inoltre, sono originate da comportamenti ripetuti negli anni. Ecco perché una corretta educazione meccanica della propria muscolatura e la ginnastica posturale possono evitare buona parte di questi problemi.

Mai più mal di schiena grazie a queste tre soluzioni semplici e naturali

Nel caso in cui ormai si soffra già di un forte mal di schiena derivato da questi problemi, possiamo però utilizzare alcuni rimedi naturali. Sebbene il primo rimedio, come per tutti i dolori muscolari, sia il riposo, nel caso questo non basti dovremmo aiutarci con qualche elemento esterno.

Un semplice rimedio naturale e casalingo che potremmo utilizzare è l’olio di canfora. Da sempre applicato come rimedio popolare per la sua efficacia immediata, permette di risolvere infiammazioni profonde e superficiali. Un olio pratico e veloce da applicare, che sarà subito efficace grazie a dei leggeri massaggi da effettuare nella zona interessata.

Un altro olio da sempre consigliato nei casi di forte mal di schiena è l’olio di arnica. Invece, quando il dolore è dovuto a uno strappo muscolare o a traumi dei muscoli si consiglia l’uso dell’arnica montana. Questo rimedio è talmente utile che, infatti, viene spesso utilizzato dagli sportivi sia come cura naturale sia come semplice routine post allenamento.

Per finire, un rimedio “da bere”: la tisana ai fiori di sambuco.

Facendo bollire tre cucchiai di fiori di sambuco in mezzo litro d’acqua, andremo a creare una eccezionale tisana dalle proprietà sorprendenti. Bere questo infuso anche più volte al giorno sarà allora particolarmente efficace contro dolori e mal di schiena, soprattutto se dovuti ad artrosi.

Approfondimento

Pochi la assumono ma quest’alga è un incredibile depuratore naturale capace di prevenire l’osteoporosi