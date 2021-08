Quando a inizio giugno titolavamo il report Come previsto l’occasione di acquisto si è presentata e adesso le azioni Telecom Italia sono pronte per un rialzo di oltre il 60%, avevamo indicato i livelli 0,4285-0,4765 euro come quelli da monitorare per capire da che parte si sarebbero mosse le quotazioni.

Purtroppo per i rialzisti è stato rotto il supporto e le quotazioni di Telecom si sono avvitare al ribasso. Tuttavia non ancora tutto è perduto e settimana prossima le azioni Telecom o ripartono al rialzo oppure precipitano.

Come si vede dal grafico seguente, la rottura del trading range ha portato a un’accelerazione ribassista che ha già fatto centrare e rompere al ribasso il I obiettivo di prezzo in area 0,3816 euro. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso gli obiettivi successivi indicati in figura. Di particolare importanza è il II obiettivo di prezzo in area 0,314 euro visto che già in passato ha frenato la discesa dei prezzi.

La settimana appena conclusasi, però, ha visto un’importante reazione delle azioni Telecom che fa seguito a quella della settimana precedente. Tanto che lo Swing Indicator ha dato un segnale rialzista. Purtroppo la corsa delle quotazioni si è fermata sul più bello. La chiusura settimanale, infatti, è stata di pochissimo inferiore all’importantissima resistenza in area 0,3816 euro.

Qualora settimana prossima le azioni Telecom dovessero chiudere sopra questo livello, allora il rialzo sarebbe assicurato.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è molto sottovalutato. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Inoltre, con un rapporto prezzo/utili a 14.71 per l’esercizio in corso e 9.2 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Questo giudizio molto positivo è confermato dagli analisti che hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Settimana prossima le azioni Telecom o ripartono al rialzo oppure precipitano: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 6 agosto in rialzo dello 1,44% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3812 euro.

Time frame settimanale