Col passare degli anni oltre a collezionare memorie, purtroppo, il nostro corpo comincia a collezionare anche acciacchi e piccoli problemi. Uno dei problemi più comuni che si presenta con l’avanzare dell’invecchiamento è, ad esempio, l’osteoporosi: una malattia sistemica delle ossa caratterizzata dal progressivo deterioramento della struttura del tessuto osseo. Esistono però dei rimedi semplici e naturali per combattere, o quantomeno, rallentare l’insorgenza di certi problemi. Vediamo allora assieme perché pochi la assumono ma quest’alga è un incredibile depuratore naturale capace di prevenire l’osteoporosi.

Tutti gli effetti benefici dell’alga kombu

Stiamo parlando di un’alga marina bruna originaria del Giappone e chiamata comunemente alga kombu. Questa fantastica e preziosa risorsa del mare presenta molteplici proprietà benefiche, alcune delle quali davvero utili nella vita di tutti i giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, l’assunzione regolare di kombu migliora la salute dei capelli, aiuta a disintossicare il corpo e, più in generale, rafforza il sistema immunitario.

Secondo alcuni studi, poi, l’assunzione continua di questo alimento regola e migliora il processo digestivo, la circolazione sanguigna e previene la stitichezza: tutto questo anche grazie all’acido alginico, un elemento che aiuta a depurare l’intestino.

Allo stesso modo quest’alga è una fonte incredibile di vitamina A, B1, B2, e C. È estremamente ricca di minerali come calcio, magnesio, potassio e fosforo. E, per finire, presenta anche alte quantità di acido glutammico, un elemento importantissimo per insaporire i piatti in modo sano e naturale.

Pochi la assumono ma quest’alga è un incredibile depuratore naturale capace di prevenire l’osteoporosi

Come abbiamo già detto poi l’alga kombu è estremamente ricca di potassio e fosforo, ma anche di iodio, laminaria e alginati. Grazie allora alla ricchezza di minerali ed elementi benefici per il corpo, l’utilizzo di queste alghe è estremamente raccomandato per un’alimentazione che possa contrastare l’osteoporosi. Sono proprio questi alimenti, infatti, che agiscono per garantire un equilibrio acido-basico all’interno del corpo e rafforzare le difese immunitarie, rallentando l’insorgenza dell’osteoporosi.

Oltre alle alghe marine allora potremo anche consumare verdure a foglia verde, soia, frutta secca, fagioli neri e lenticchie: tutti elementi che, combinati assieme, daranno forma a una dieta capace di combattere, o quantomeno rallentare, l’osteoporosi con l’avanzare dell’età.

Approfondimento

È questo il fantastico frutto estivo ricco di vitamina C e perfetto contro l’emicrania