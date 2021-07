Se si soffre di mal di testa e si cerca un rimedio della nonna semplice e pratico che non comporti l’utilizzo di farmaci, la risposta giusta sarà quella di affidarci al trucco del pompelmo e del caffè. Due alimenti abbastanza comuni che uniti assieme avranno effetti sorprendenti nella lotta all’emicrania.

In questo articolo vedremo perché è proprio questo il fantastico frutto estivo ricco di vitamina C e perfetto contro l’emicrania.

Le proprietà del pompelmo

Il pompelmo, conosciuto sin dagli anni ’70 come il frutto che fa dimagrire, è un agrume portentoso e ricchissimo di vitamina C. Con un singolo frutto, infatti, potremmo arrivare a coprire anche l’intero fabbisogno giornaliero di questa vitamina. Allo stesso modo possiede anche un altissimo contenuto d’acqua ed è quindi ottimo per reidratarsi e drenare liquidi e le tossine in eccesso. L’azione drenante che viene pure amplificata dall’alto contenuto di potassio, magnesio e vitamina A.

Inoltre, è anche importantissima la presenza di alcuni antiossidanti, soprattutto la naringenina: un flavonoide che viene attivamente studiato per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

È questo il fantastico frutto estivo ricco di vitamina C e perfetto contro l’emicrania

Il mal di testa, chiamato anche cefalea, è uno dei disturbi quotidiani più comuni. Uomini e donne di tutte le età ne sono soggetti e ne soffrono quasi ogni giorno. Nonostante però, le cause possano essere tra le più disparate e diverse, esiste un pratico rimedio della nonna che potrebbe aiutarci a contrastare questo problema.

Secondo questo rimedio domestico, infatti, un trattamento efficace contro il dolore al capo sarebbe l’utilizzo assieme di due elementi: il succo di pompelmo e il caffè. Basterà allora preparare un caffè e spremerci dentro metà di un pompelmo per ottenere un preparato capace di alleviare le nostre sofferenze. L’effetto di questo preparato, che avrà bisogno di un po’ di tempo per agire, sfrutta le capacità vasocostrittrici della caffeina e digestive del pompelmo. In questo modo il caffè contrasterà l’allargamento dei vasi sanguigni, mentre il pompelmo risolverà qualsiasi problema digestivo. Allargamento dei vasi sanguigni e problemi digestivi sono tra le principali cause del mal di testa.

