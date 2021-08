Molte persone sono convinte che per prevenire i tumori la cosa migliore da fare sia sottoporsi con costanza a costosi controlli medici. Eppure, secondo quanto riportato dall’AIRC, basterebbe adottare uno stile di vita sano per scongiurare la comparsa di un cancro ogni tre. Ecco come prevenire i tumori seguendo questi semplici consigli degli esperti. Iniziamo subito.

I dieci consigli per prevenire i tumori

Nel 2007 il World Cancer Research Fund ha portato a termine un’analisi delle pubblicazioni scientifiche relative alla connessione tra alimentazione e cancro. Tale ricerca, a cui hanno collaborato 150 studiosi da tutto il mondo, ha portato alla formulazione di un decalogo atto alla prevenzione dei tumori. Si tratta di dieci consigli molto semplici da seguire che andremo ad analizzare di seguito.

I dieci consigli da seguire per ridurre il rischio di sviluppare un tumore sono questi:

Mantenere sotto il controllo l’indice di massa corporea, in particolare mantenere un BMI compreso tra i 18,5 e i 24,9 punti; Praticare attività fisica tutti i giorni, inizialmente dedicandosi ad una camminata quotidiana di mezz’ora; Limitare il consumo di cibi ipercalorici e bevande ad alto contenuto di zuccheri; Inserire abbondante frutta e verdura nella dieta ed inserire legumi e cereali integrali (non raffinati) ad ogni pasto; Limitare le carni rosse ed eliminare dalla dieta salumi e carni conservate; Non consumare più di 120 ml di vino per le donne e 240 ml per gli uomini; Non consumare più di 5 gr di sale al giorno; Seguire una dieta varia ed ‘equilibrata che apporti al nostro corpo i nutrienti necessari; Allattare gli infanti al seno materno per un minimo di sei mesi.

Secondo l’AIRC I consigli sopra citati dovrebbero essere valide anche per persone già ammalate. È però da sottolineare che non vi è una grande varietà di studi riguardanti la prevenzione da possibili recidive.

