Il calcare che si forma nel nostro bagno ma che affligge anche i rubinetti della cucina piuttosto che varie superfici di acciaio e ceramica. Un’ incrostazione difficile da togliere che molte volte ci porta a perdere la pazienza.

Il calcare è un sedimento roccioso presente nell’acqua delle nostre case che tende a stagnare sugli oggetti, macchiandoli e talvolta anche provocando gravi danni. Infatti, il calcare può addirittura rompere gli elettrodomestici non perfettamente puliti nel tempo.

Mai più macchie di calcare su rubinetti e WC con 1 trucchetto efficacissimo per bagni e cucine brillanti e splendenti

In commercio esistono numerosi prodotti per eliminare il calcare, qualcuno davvero efficace qualcun altro meno. Ad accomunarli è però una forte componente chimica e molto aggressiva. Queste sostanze sono solitamente molto aggressive per la nostra pelle e anche per il nostro naso.

I prodotti naturali ed 1 trucchetto efficacissimo

Per rimuovere le macchie di calcare possiamo anche optare per l’uso di prodotti naturali.

Sul podio come rimedio naturale ritroviamo sempre il bicarbonato di sodio. Un prodotto che ci aiuta a svolgere gran parte delle faccende domestiche. Infatti, basta sgrassatori ecco come pulire il microonde in 5 minuti con prodotti naturali e fai da te per averlo pulito e disincrostato e risparmiare in bolletta.

Basterà utilizzare il bicarbonato e una spugna morbida. Lasciar agire il prodotto per qualche minuto, strofinare con la spugna e risciacquare. Il bicarbonato per essere davvero efficace richiede qualche applicazione in più, per cui i suoi benefici non saranno subito visibili ma al secondo trattamento già più incisivi.

Un altro prodotto è l’aceto di vino, anche questo un prodotto naturale che ci aiuta a sbrigare diverse faccende domestiche con successo. Infatti, 3 trucchetti facili e veloci per avere asciugamani nuovi ed usati sempre morbidi e profumati ed evitare che siano secchi e ruvidi da graffiare la pelle.

In questo caso l’aceto dovrà essere miscelato a del succo di limone per trarne tutti i benefici possibili. L’aceto da solo è già un ottimo rimedio, ma affiancato all’acido citrico l’azione si potenzia di gran lunga, divenendo un ottimo anticalcare.

Il rimedio inaspettato

Un rimedio efficacissimo questa volta inaspettato è dato dal cetriolo. Basterà strofinare più volte le fette di cetriolo sulle macchie di calcare e lasciar agire per qualche minuto prima di risciacquare. Questo rimedio permette di eliminare efficacemente il calcare dalle superfici in un baleno.

Una chicca importantissima per evitare la formazione di calcare è evitare di lasciare le gocce d’acqua sulle superfici. Sempre meglio asciugarle in modo che le macchie di calcare non si formino.

Usando questo suggerimento non avremo mai più macchie di calcare su rubinetti e WC con 1 trucchetto efficacissimo per bagni e cucine brillanti e splendenti.