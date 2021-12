Le feste si avvicinano e non dobbiamo farci cogliere impreparati. Abbiamo già in mente che cosa cucinare per allietare i nostri ospiti?

Nelle feste natalizie c’è solo una parola d’ordine: gioia. Si può trasmettere gioia anche in cucina? La risposta è assolutamente affermativa. Da nord a sud i piatti della tradizione culinaria non mancano di certo. Ma sarebbe anche il caso di sperimentare un po’. Per esempio, quest’ortaggio invernale proteggerebbe da picchi di colesterolo e glicemia ed ecco come cucinarlo al meglio.

La ciambella è uno dei dolci preferiti non solo dai bambini ma anche dagli adulti. Soffice, dolcissima e dal sapore inequivocabile rievoca dolci ricordi d’infanzia. Per esempio, quando eravamo al mare e ad un tratto sentivamo la voce del venditore di ciambelle.

Eppure forse pochi hanno sentito parlare della versione salata della ciambella. Altrettanto gustosa, sarà un ottimo antipasto a base di carne, per chi offrirà questo menu durante le festività. Ecco perché non solo dolce ma questa ciambella morbidissima e gustosa da fare velocemente sarà una prelibatezza per le feste.

Ingredienti

3 uova;

170 ml di latte;

120 di olio di semi;

300 gr di farina 00;

15 gr di lievito per torte salate;

150 gr prosciutto cotto tagliato a cubetti;

150 gr di scamorza affumicata

50 gr di Parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.

Non solo dolce ma questa ciambella morbidissima e gustosa da fare velocemente sarà una prelibatezza per le feste

Sbattiamo le uova e aggiungiamo sale e pepe q.b e continuiamo a sbattere. Aggiungiamo il latte e l’olio di semi e mescoliamo. Dopo di che aggiungiamo a poco a poco la farina continuando a mescolare. Ultimo ingrediente da aggiungere sarà il lievito e mescoliamo fino ad ottenere una miscela compatta, omogenea e liscia.

A questo punto aggiungiamo il Parmigiano Reggiano grattugiato, il prosciutto cotto a cubetti e la scamorza affumicata a tocchetti. Mescoliamo il tutto per bene fino ad ottenere un composto omogeneo e denso. Travasiamo il composto nella tortiera apposita per ciambelle con il foro al centro di circa 26 cm.

Mettiamo in forno per circa 40 minuti a 150° gradi. E voilà il piatto è pronto per deliziare il palato di tutti i commensali. In ogni caso, possiamo aggiungere tutti gli ingredienti che vogliamo. Questo ciambellone, infatti, è come se fosse una vera e propria torta salata in cui mettiamo tutto ciò che più ci piace.

Consigliamo di provare anche la versione salsiccia e friarielli, la versione broccoli e salsiccia, la versione patate e prosciutto cotto. Insomma possiamo davvero sbizzarrirci per un Natale all’insegna del divertimento e non solo in cucina.

