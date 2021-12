Uno dei materiali che più ritroviamo nelle case ma anche all’esterno delle abitazioni, il marmo.

Un materiale delicatissimo che tende a macchiarsi e ad ingiallirsi, in alcuni casi ad annerire con facilità. Il marmo infatti presenta una superficie porosa in grado di assorbire qualsiasi sostanza entra in contatto con esso.

Una superficie molto molto delicata che richiede l’uso di prodotti specifici per la pulizia. Attenzione dunque al fai da te, perché l’utilizzo di sostanze naturali ma corrosive causerà lo stesso la formazione di macchie e rovinerà la superficie del marmo stesso.

Accade spesso che dopo aver provveduto alla sua pulizia il marmo appaia opaco e alterato. In quel caso la responsabilità è solo del prodotto che abbiamo deciso di utilizzare.

Altro che candeggina e bicarbonato ecco come smacchiare velocemente il marmo macchiato e ingiallito con 1 solo trucchetto infallibile

Un grande classico tra i prodotti naturali per smacchiare il marmo lo ritroviamo nella nostra dispensa ed è il bicarbonato. Un prodotto davvero economico che in più faccende domestiche viene in nostro soccorso.

Infatti, per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente e ancora basta sgrassatori ecco come pulire il microonde in 5 minuti con prodotti naturali e fai da te per averlo pulito e disincrostato e risparmiare in bolletta.

1 trucchetto facile veloce per eliminare le macchie

Un trucchetto efficacissimo per smacchiare i marmi è il sapone di Marsiglia. Che sia liquido o solido poco importa, basta diluirlo in acqua bollente e con l’aiuto di un panno morbido applicarlo sulle superfici.

Ideale da utilizzare se il marmo si è macchiato di pomodoro, di acido o di olio. Ottimo anche per eliminare le macchie gialle che con il tempo tendono a caratterizzare il marmo.

Come mantenere il marmo in buone condizioni

Per mantenere intatte le condizioni del marmo per più tempo possibile meglio evitare l’uso di prodotti chimici. Se proprio non possiamo farne a meno utilizzare i prodotti specifici per il marmo e di alta qualità.

Maglio eliminare le macchie quando sono fresche, perché far passare del tempo può significare renderle indelebili. Il marmo è un materiale poroso pertanto assorbe tutto, quindi meglio intervenire subito.

Un rimedio naturale da evitare assolutamente è la miscela di aceto e limone, due sostanze altamente corrosive. L’utilizzo di queste sostanze può addirittura provocare e favorire la comparsa di macchie e aloni invece che toglierle.

Quindi, altro che candeggina e bicarbonato ecco come smacchiare velocemente il marmo macchiato e ingiallito con 1 solo trucchetto infallibile.