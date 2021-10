L’autunno inoltrato e l’inverno ormai alle porte spingono tutti gli amanti del verde a chiedersi come comportarsi con le proprie piante.

Infatti moltissime tra le amiche verdi che curiamo fuori casa necessitano di un riparo durante il periodo freddo.

Imparare a prendersi cura delle piante grasse in inverno o del limone in vaso è una delle prime sfide che affrontano gli appassionati.

Come si scriveva, tra le piante che necessitano di essere ricoverate in un posto chiuso con l’arrivo dell’inverno troviamo il limone.

Questo discorso, ovviamente, avrà una certa valenza specialmente per chi coltiva il limone in zone caratterizzate da climi rigidi.

In molti, prendendo come esempio il limone, saranno spinti a pensare che anche gli altri agrumi siano sensibili al freddo.

Nella maggior parte dei casi è così ma c’è un agrume che, invece, resiste molto bene alle basse temperature. Il kumquat è un piccolo agrume capace di sopravvivere anche con condizioni climatiche che ucciderebbero il limone.

Mai più limone in vaso dopo aver scoperto questo piccolo agrume resistente al freddo

Il kumquat o fortunella è un agrume appartenente alla famiglia delle rutacee originario di Cina e Malesia. Si presenta come un arbusto molto fitto ma piccolo rispetto al limone.

Se messo a dimora in piena terra raggiungerà al massimo i quattro metri di altezza in un lasso di tempo molto lungo.

I rami, ricchi di foglie di colore verde scuro, frequentemente, sono ricoperti da piccole spine. Dal momento che si tratta di una pianta sempreverde non perderà le foglie durante il periodo autunnale. In primavera, se coltivato con attenzione, produrrà numerosi fiori profumati a cui seguiranno piccoli frutti rotondi di colore arancione.

Cosa fare in inverno

Questa pianta ama particolarmente i luoghi molto luminosi ma lontano dai raggi diretti del sole. La terra da utilizzare per un eventuale rinvaso è a pH acido con aggiunta di argilla espansa o cocci sul fondo per favorire il drenaggio.

Durante il periodo invernale, poi, il kumquat andrà tenuto lontano dai venti freddi. Infatti, più che le basse temperature, questa piccola piantina teme molto le correnti di aria e lo sferzare dei venti.

Sempre in inverno, poi, andando in riposo vegetativo, la pianta, riuscirà a sopportare bene temperature di molto sotto lo zero senza riportare danni. Nel caso in cui le temperature dovessero scendere sotto lo zero per lunghi periodi si consiglia, però, di procedere diversamente. Il kumquat potrà essere coperto con un telo di tessuto non tessuto. Si sconsiglia di portarlo all’interno della casa, il calore dei termosifoni potrebbe ucciderlo nel breve periodo.

Potrà, quindi, essere sistemato in zone riparate dal vento ma soleggiate. Sarebbe perfetto un muro rivolto a sud ma solo per il periodo invernale.

Le concimazioni dovranno essere regolari tra primavera ed estate, potranno essere utilizzati concimi a lenta cessione. Quindi, mai più limone in vaso dopo aver scoperto questo piccolo agrume resistente al freddo.