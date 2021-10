Le succulente sono molto apprezzate da chi ama essere circondato da piante. Infatti si adattano bene a vivere in casa e non necessitano di particolari cure. Tuttavia bisognerà fare molta attenzione a non sottovalutarle, infatti sono molte le piante grasse che muoiono in seguito ad una cattiva gestione.

Con l’arrivo dell’autunno e del periodo invernale anche le succulente necessiteranno di diverse cure. Questo permetterà di vederle crescere sane e rigogliose anche quando fuori fa freddo.

Salviamo le nostre piante grasse dal freddo e da questi insetti dannosi in modo naturale

Le piante grasse in vaso, durante l’inverno, andranno protette in caso di piogge frequenti. Infatti, se da un lato amano stare all’aperto in zone non troppo fredde, dall’altra patiranno se eccessivamente bagnate.

Se non è possibile spostarle in un luogo riparato sarà sufficiente coprire la pianta con un telo di plastica da rimuovere appena finisce di piovere.

Anche se sopportano bene temperature vicino allo zero preferiranno vivere in zone dove non si scende mai sotto i sette gradi.

In caso di neve o gelate prolungate, infatti, potrebbero non riuscire a sopravvivere.

Le piante abituate a stare all’esterno non dovranno essere sistemate in casa durante l’inverno, specialmente in stanze molto calde.

Si potrà, invece, scegliere un vano scala o posti non riscaldati che permetteranno alle succulente di andare in riposo vegetativo.

Se coltivate in stanze riscaldate dovranno essere bagnate una volta alla settimana con pochissima acqua.

Tuttavia, così facendo le piante grasse non andranno in letargo e non fioriranno durante il periodo estivo. Tra le piante grasse più amate dal fiore bellissimo troviamo il Lithops.

Cocciniglia

Se le succulente sono ricoverate in un locale non riscaldato non sarà necessario procedere ad annaffiature. Tuttavia almeno un paio di volte al mese andranno controllate per valutare la presenza di cocciniglia cotonosa.

La si riconosce facilmente, infatti è caratterizzata da fiocchi bianchi visibili ad occhio nudo o utilizzando una lente di ingrandimento.

Le zone che predilige la cocciniglia sono quelle più nascoste, fusti e radici.

Per provare ad eliminarla, prima di passare ad antiparassitari chimici, si potrà utilizzare del propoli mescolato ad acqua.

Per creare la miscela sarà sufficiente unire un paio di cucchiaini di propoli con dell’acqua, il tutto da inserire in un nebulizzatore.

Questo potrebbe aiutare la nostra pianta grassa a liberarsi delle cocciniglie che, a lungo andare, potrebbero provocare seri danni. Salviamo, quindi, le nostre piante grasse dal freddo e da questi insetti dannosi in modo naturale.