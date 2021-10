Con l’avvicinarsi dell’inverno e l’arrivo delle basse temperature non esiste niente di meglio che un bel piatto caldo e nutriente. Un primo piatto abbondante, sano e goloso non potrà far altro che rendere speciali le nostre giornate, regalandoci da subito un po’ di buon umore.

A maggior ragione quando tra gli ingredienti ne utilizziamo uno di stagione davvero ricco di antiossidanti e betacarotene come la zucca. Ma vediamo allora come preparare questo che è il piatto caldo perfetto per l’autunno davvero ricco di antiossidanti e betacarotene.

Tutto il necessario per i nostri buonissimi gnocchi

300 gr di farina 0;

600 gr di zucca;

400 gr di patate;

1 uovo;

40 gr di burro;

60 g di gherigli di noce;

1 fetta di speck alta 1/2 cm;

rosmarino fresco;

sale.

Questo è il piatto caldo perfetto per l’autunno davvero ricco di antiossidanti e betacarotene

Per prima cosa, prendiamo la zucca e tagliamola a pezzettini, in modo da poterla cuocere più velocemente al forno a 180 °C per 30 minuti. Una volta che sarà cotta e morbida al punto giusto, schiacciamola bene con i rebbi di una forchetta per creare una pasta priva di grumi.

Nel frattempo, cuociamo al vapore le patate, facciamole bollire per circa 25 minuti ed, infine, sbucciamole e schiacciamole come la zucca. In una ciotola capiente sbattiamo l’uovo e uniamo assieme la purea di zucca a quella di patate, regolando di sale e amalgamando con cura.

Il risultato dovrà essere unito alla farina setacciata e lavorato a mano come impasto. Nel caso l’impasto risulti troppo appiccicoso, basterà unire altra farina, ma senza mai esagerare. A questo punto formeremo una palla e la metteremo in frigo per 10 minuti, coperta da pellicola alimentare.

Una volta che avrà finito di riposare, potremo formare dei bastoncini dallo spessore di circa un dito e dividerli in pezzetti da 2 cm l’uno. Infine, per conferirgli la forma tipica degli gnocchi, dovremo passarle sul retro di una grattugia o sui rebbi di una forchetta.

A questo punto, mentre stiamo aspettando il bollire dell’acqua, vediamo il condimento: il quale prepareremo tagliando lo speck a dadini e facendolo rosolare insieme alle noci spezzettate, al burro e a qualche ciuffo di rosmarino.

Appena l’acqua starà bollendo, dovremmo salarla leggermente e calarci gli gnocchi. Non appena saliranno a galla, dovremo toglierli con un mestolo forato e trasferirli in un piatto da portata assieme al condimento.

Assicuriamoci che sia tutto ancora caldo e serviamo immediatamente.

