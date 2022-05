Sappiamo bene che il cellulare non si dovrebbe guardare a tavola, ma lo facciamo lo stesso, con grande disappunto dei nostri familiari. E siamo irritanti non solo perché quando ci parlano non rispondiamo, ma perché appoggiamo il telefono ovunque, addosso alle bottiglie dell’acqua o dell’olio. Se neanche all’ora dei pasti ce la facciamo a separarci dallo smartphone, possiamo almeno cercare di essere meno fastidiosi, procurandoci un porta cellulare da appoggio sul tavolo. Non dobbiamo spendere neanche 1 euro per farlo, perché useremo pochi strumenti che abbiamo nel cassetto della cancelleria. Realizziamo subito un porta cellulare per non disturbare più tutti a tavola e scopriamo anche come farne allo stesso modo uno ancora più utile per la macchina.

Cosa usare

Pochi strumenti molto conosciuti di cancelleria, che tutti abbiamo in casa, potranno aiutarci a creare in meno di 5 minuti un supporto per cellulare da tavolo e auto. Per il primo ci serviranno 6 elastici e 5 matite da disegno o colorate, lunghe e non mozziconi. Per il porta telefono da auto ci serviranno invece un paio di elastici e una clip fermacarte abbastanza grande, di quelle che si usano per pinzare consistenti dossier.

Realizziamo subito un porta cellulare da tavolo e auto con semplici strumenti di cancelleria che non sono forbici e colla

Per creare il porta telefono da tavolo, realizziamo un cavalletto in miniatura, simile a quello che usano i pittori per dipingere le tele. Prendiamo 3 matite e assicuriamo le loro punte ben vicine, avvolgendole con 2 elastici. In questo modo abbiamo realizzato un piccolo treppiede. La matita centrale dovrà sporgere all’indietro mentre le altre due in avanti. A queste ultime assicuriamo in basso altre due matite, ma questa volta messe in orizzontale. Leghiamole a entrambi i lati con due elastici per parte e avremo realizzato la base d’appoggio del cavalletto. Sarà ora pronto il nostro porta cellulare da tavolo.

Ancora più facile creare il porta smartphone da auto, utile quando dobbiamo usarlo come navigatore o per ascoltare un audio senza distrarci alla guida. Basta prendere la clip fermacarte e avvolgere due elastici attorno alle sue pinze laterali, in basso. Pinzeremo quindi la clip sul cruscotto e faremo scorrere lo smartphone tra le pinze piegate, che resterà fisso nella posizione grazie agli elastici. In questo modo avremo realizzato in poco tempo e con nessuna spesa due supporti molto utili per il telefonino.

