Il bianco è sicuramente uno dei colori più difficili da mantenere intatti. La lucentezza tende infatti a sparire dopo pochi mesi di lavaggi. Il sudore e il grasso creano delle macchie che nel tempo diventano sempre più visibili. Anche i colori di altri capi possono rovinare i tessuti, rendendo il bianco molto meno brillante.

Ci sono anche altre cause che risultano in capi ingialliti, come per esempio la nicotina del fumo delle sigarette o fumi derivanti dalla cucina.

Ci troviamo quindi ad usare spesso la candeggina, spesso troppo aggressiva per i nostri vestiti. Ecco perché dobbiamo trovare una soluzione che faccia risplendere il nostro bianco con ingredienti più naturali.

Mai più disperazione per capi ingrigiti e ingialliti dopo il lavaggio in lavatrice con 1 consiglio per renderli bianchi come nuovi

Ecco il metodo vincente per far tornare i nostri vestiti come nuovi. Infatti mischiare perossido di idrogeno e detersivo per i piatti in un’unica soluzione. Il primo passo è versare in parti uguali i due ingredienti in un piccolo contenitore. Mischiare bene e versare la soluzione nelle aree macchiate interessate. Se le macchie sono particolarmente difficili, prendere uno spazzolino oppure un pennello e spazzolare bene.

Ora si deve aspettare che la soluzione abbia effetto. Solitamente un’ora è sufficiente, ma se il capo è particolarmente rovinato, è consigliato aspettare anche tre ore.

Infine procediamo con il lavaggio in lavatrice. Se il tessuto ce lo permette, una temperatura più alta ci aiuterà ad ottenere un miglior risultato. Questo è uno dei metodi migliori per eliminare anche le macchie più ostinate e i capi più ingialliti.

Evitare le cause di ingiallimento

Sicuramente è importante anche capire le cause che rendono i capi ingrigiti e ingialliti dopo il lavaggio in lavatrice. La prima tra tutti è l’utilizzare troppo detersivo e ammorbidente, che crea un accumulo di residui se non risciacquato adeguatamente.

Anche lasciare i capi troppo tempo in lavatrice prima di essere stesi è un motivo per cui possono ingiallirsi. Allo stesso modo, è consigliato fare la lavatrice con meno vestiti, per evitare che i tessuti perdano colore e si rovinino facilmente. Con questi semplici accorgimenti i nostri capi bianchi potranno mantenersi perfetti per molto tempo.

Grazie al metodo indicato, però, mai più disperazione per capi ingrigiti e ingialliti, evitando anche l’utilizzo della candeggina.

Lettura consigliata

Come truccare gli occhi in modo perfetto per abbellire il viso in 5 facili step con un look invidiabile in ogni occasione