È tra gli elettrodomestici più utili e usati di tutti i tempi. Impossibile non averla in casa! La lavatrice è una vera salvezza per un bucato sempre pulito, fresco e profumato. Con il passare degli anni, poi, la tecnologia l’ha resa più efficace, silenziosa ed anche più economica ed eco-friendly rispetto ai modelli più vecchiotti. Ovviamente, per un bucato perfetto, non serve solo dotarsi dell’elettrodomestico giusto, ma è opportuno anche sfruttarlo al meglio.

Ecco, dunque, qualche consiglio che può essere utile

Tutti, ad esempio, mettono le lenzuola in lavatrice, eppure, in pochi sanno che è questa la temperatura giusta per lavare e igienizzare le lenzuola bianche o colorate ed evitare bollette salatissime.

Come se non bastasse, poi, ogni volta che si igienizzano e si lavano asciugamani e accappatoi in lavatrice li ritroviamo più ruvidi e sempre meno piacevoli al tatto. Questo fenomeno può essere causato dal calcare duro dell’acqua, oppure da un utilizzo errato dei detersivi. Ad ogni modo, ricordiamo che per rendere morbidissimi i capi, è questo il prodotto naturale più efficace.

Fare il bucato in modo coscienzioso permetterà di avere capi puliti alla perfezione senza rovinare i tessuti. Ovviamente, una buona manutenzione della lavatrice è alla base di ogni lavaggio. Per igienizzare il cestello ed eliminare i residui di sporco molti usano la candeggina. Tuttavia, esistono diversi rimedi più ecologici.

Dunque, ecco come avere la lavatrice sempre pulita e profumata senza candeggina con questi trucchetti naturali che eliminano calcare e residui di detersivo da cestello e guarnizioni

Partiamo con la pulizia del cestello. Per sgrassare e disgregare eventuali particelle di calcare, si consiglia di versare direttamente nel castello 250 ml di aceto bianco insieme ad un cucchiaio di bicarbonato. Impostare un lavaggio breve a vuoto a 60°C. L’aceto neutralizzerà anche i cattivi odori ma per una lavatrice profumata si consiglia di aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale dalla fragranza che si preferisce.

Un metodo alternativo è quello di introdurre nel cestello 1 kg di sale grosso e 150 g di bicarbonato. Impostare sempre un lavaggio breve a 60°C. Prima di far scaricare l’acqua, bloccare il lavaggio per 30 minuti. Poi, ultimare il lavaggio normalmente.

Per mantenere il cestello ben pulito, si dovrebbe eseguire questa operazione almeno una volta al mese.

Pulizia delle vaschette e dell’oblò

Ovviamente, anche le vaschette dei detersivi andranno pulite con cura. Estrarle ed immergerle in acqua calda insieme a mezzo bicchiere d’aceto. Poi, strofinare lo sporco con una spugnetta, sciacquare, asciugare e poi riporre.

Non tutti si ricordano che anche l’oblò dovrà essere pulito. Per quest’operazione, un panno in microfibra imbevuto d’aceto bianco andrà benissimo.

Per mantenere la lavatrice sempre pulita e profumata non bisogna mai sottovalutare le guarnizioni.

Guarnizioni: da non dimenticare

La guarnizione in gomma può diventare facilmente un cumulo di sporco, muffa, batteri e cattivi odori. Quindi, ogni 2-3 settimane andrebbe pulita come segue. In una bacinella versare due bicchieri d’acqua e due di aceto. Mescolare e con un panno in microfibra imbevuto strofinare delicatamente su tutta la guarnizione. Per una pulizia maggiore, si consiglia di usare un vecchio spazzolino. Creare una pasta fatta di bicarbonato e qualche goccio d’acqua e passarla sulle guarnizioni pulendo a fondo con lo spazzolino.

