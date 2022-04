Finalmente fughe del pavimento e delle piastrelle pulite senza fatica dallo sporco nero grazie a questo eccezionale rimedio domestico

Le pulizie in casa sono molteplici ed ogni zona nasconde una propria insidia. Spesso, ad esempio, ci siamo trovati a parlare di uno dei problemi più diffusi nel bagno e nella cucina, ovvero il calcare.

Allo stesso modo nelle nostre pubblicazioni abbiamo toccato la pulizia del forno, del bucato e della rimozione dei cattivi odori. Tuttavia, tra le pulizie più complesse e faticose ci sono i pavimenti e le relative fughe che corrono tra una piastrella e l’altra. Queste zone sono difficilmente raggiungibili e lo sporco tende per questo a depositarsi dando una sensazione di scarsa pulizia.

Polvere, residui di cibo ma anche capelli e pelle possono finire in mezzo alle fughe del pavimento contribuendo alla formazione delle tipiche righe nere.

Tuttavia, grazie alla soluzione che forniremo avremo finalmente fughe del pavimento pulite e libere dallo sporco con poca fatica.

Contro le macchie più ostinate

Come detto, anche quando passiamo spesso lo straccio non è raro che le fughe rimangano nere di sporco. Contro le macchie più ostinate e difficili da rimuovere una buona soluzione potrebbe essere l’aceto di alcol. Questa semplice miscela ricavata da acqua e acido acetico è un eccezionale sgrassante contro lo sporco. Per pulire le fughe senza fatica dovremo agire così.

Sarà sufficiente versare dell’aceto di alcol in un contenitore spray senza necessariamente diluirlo in acqua. Spruzziamo la soluzione direttamente sulle fughe e lasciamo che l’aceto agisca per 10 minuti. A questo punto dovremo munirci di una spazzola dalle setole dure facilmente reperibile al supermercato o in ferramenta e dovremo sfregare leggermente. In poche passate lo sporco totalmente dissolto verrà via con una leggera passata.

Al termine della pulizia, potremo passare lo straccio sul pavimento.

Finalmente fughe del pavimento e delle piastrelle pulite senza fatica dallo sporco nero grazie a questi eccezionali rimedi domestici

Questa soluzione è un efficace sgrassatore e per questo viene ampiamente utilizzato nelle pulizie dei pavimenti, ma non solo.

L’aceto bianco di alcol può essere impiegato anche per rimuovere il calcare dall’acciaio dei rubinetti e dei lavelli ma anche del piano cottura.

Sarà sufficiente spruzzarlo sulle macchie di calcare per rimuoverle e lucidare alla perfezione le superfici metalliche di casa.

Insomma, grazie a questo prodotto reperibile a pochi centesimi è possibile pulire in modo non aggressivo praticamente tutta casa.

Lettura consigliata

Basta buttarne un paio nel water per eliminare le incrostazioni nere di calcare sul fondo e profumare tutto il bagno