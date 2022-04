Mettere l’ombretto è abbastanza semplice, ma come truccare gli occhi in modo perfetto è tutta un’altra cosa. Cerchiamo sempre di puntare a colori vivaci per far sì che i nostri occhi brillino, ma la linea tra il bello e il troppo è molto sottile. Trovare un equilibrio può risultare difficile.

Ci sono molti modi per applicare il trucco, ma è giusto avere delle linee guida se non si sa da dove partire.

Che si voglia creare un look più intenso per uscire la sera oppure un look più casual per il lavoro, questi utili consigli potranno aiutare a sentirsi più sicuro di sé e curato.

Come truccare gli occhi in modo perfetto per abbellire il viso in 5 facili step con un look invidiabile in ogni occasione

Il primo passo è sicuramente applicare un primer. Questo, infatti, eviterà di vedere il proprio trucco rovinarsi o togliersi durante la giornata. Si può scegliere un primer liquido oppure in polvere, l’effetto non cambierà.

Il secondo step è investire in un buon pennello per l’ombretto. Generalmente, se si preferisce un trucco più naturale, consigliamo di comprare un pennello soffice. Invece, se si preferisce un trucco più opaco e intenso, i pennelli con setole più dure fanno al caso nostro.

Arriva la parte più divertente: scegliere una palette. Scegliamone una che abbia i toni di base:

un ombretto illuminante (glitterato oppure metallico);

un colore più scuro;

altri due colori che si desidera unire insieme.

Ricordiamoci che se si ha la pelle più chiara, alcuni ombretti molto vivaci oppure molto scuri possono risultare troppo aggressivi. Cerchiamo di preferire colori più tenui se si desidera un look più casual. Se si ha la pelle più scura, invece, toni più saturi possono davvero far risaltare il nostro make up.

Passiamo alla parte pratica di come fare il trucco occhi perfetto. Per far sembrare i nostri occhi più grandi, applichiamo una leggera spolverata di ombretto illuminante giusto sotto il sopracciglio. Poi ricopriamo la palpebra con i due colori di media intensità.

Il più chiaro dev’essere applicato vicino alla linea delle ciglia. Infine applichiamo l’ombretto più scuro della palette nella piega dell’occhio e sfumiamo dall’interno verso l’esterno. Cerchiamo sempre di applicare poco prodotto e man mano aggiungerne se necessario. Sarà più facile da sfumare e apparirà più naturale.

I nostri ultimi consigli

Se si è alle prime armi con il mondo del make-up, consigliamo di partire dal trucco occhi. Sarà più facile rimuovere la polvere in eccesso o ricominciare se non piace il risultato.

Per intensificare il proprio look, l’ultimo step è sicuramente quello di applicare l’eyeliner e il mascara, che daranno l’ultimo tocco e completeranno il make up.

L’ultimo consiglio che possiamo dare è quello di fare molta pratica e provare diversi abbinamenti. Infatti, è solo testando che si può capire quale look ci si addice di più.

Grazie a questi semplici step adesso sappiamo da dove iniziare.

