Anche gli acerrimi fumatori non riescono a tollerate mobili o tende intrise di fumo. Nei luoghi pubblici vige il divieto di fumare ma in casa non possiamo certo mandare in esilio chi ha questo vizio. Possiamo allora contare sulle nonne e sui loro consigli che hanno sempre una marcia in più. Vediamo quindi caso per caso come liberarci della puzza di fumo di tabacco.

La puzza di fumo di sigarette lascerà il posto ad un angelico profumo di pulito grazie a questi consigli della nonna

Chi di noi combatte con l’odore di sigarette, conoscerà bene il problema delle tende. Il fumo, infatti, oltre a renderle grigie, le intride di un odore talmente acre che molto spesso il lavaggio in lavatrice non basta. Questo anche perché non possiamo eccedere con i gradi e la durata del lavaggio trattandosi di tessuti dedicati. Cosa fare allora? Prendiamo un sacchetto per gli alimenti sottovuoto con la zip di chiusura. Ora poniamo all’interno del sacchetto la tenda e infine cospargiamola di bicarbonato in polvere. Chiudiamo e agitiamo il sacchetto in modo che il bicarbonato raggiunga tutta la superficie della tenda. Lasciamo in questo modo per una giornata, agitando il sacchetto di tanto in tanto. Trascorse 24 ore procediamo con il consueto lavaggio. Il bicarbonato avrà assorbito gli odori ed il grigiore.

Togliere l’odore dai mobili imbottiti

Il divano per chi ha fumatori in casa è un grande problema soprattutto se non si hanno grandi spazi a disposizione. Eliminare questo forte odore di fumo da cuscini ed imbottiture non è semplice ma con questi ingredienti sarà meno faticoso. Utilizzeremo infatti, un efficacissimo spray fatto in casa. Dirigiamoci al nostro beauty-case e prendiamo l’acqua distillata di Amamelide o l’acqua alle rose. Entrambi questi prodotti sono utilizzati come tonico dopo la detersione del viso. Mettiamo in uno spruzzatore per piante, 500 ml di tonico all’amamelide o alle rose. Aggiungiamo 20 gocce di olio essenziale di limone. Sappiamo che gli oli essenziali non si sciolgono in acqua e quindi sceglieremo fra due alternative. Lasciamo riposare questa soluzione per almeno 24 ore in modo che l’acqua prenda l’aroma del limone oppure acquisteremo degli oli essenziali idrosolubili.

Agitiamo bene e vaporizziamo quindi la nostra miscela sui cuscini e i divani. Lasciamo asciugare all’aria. L’aroma di limone assorbirà l’odore. Questa soluzione, infatti, non coprirà l’odore ma lo eliminerà. Ricordiamo sempre di badare al tipo di tessuto su cui si va a spruzzare la miscela e di fare una piccola prova in un angolo nascosto.

La puzza di fumo di sigarette lascerà per sempre i nostri tessuti d’arredo.

