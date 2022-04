Con l’arrivo del caldo, arriva anche il desiderio di mettersi in forma. Spesso, però, ci troviamo a dover fare diete che ci vietano delizie zuccherate. Fortunatamente ci sono numerose ricette consigliate per aiutarci nel nostro percorso di dimagrimento che non ci vieta di goderci qualche dolcetto.

Questo porridge proteico al cioccolato è perfetto per una colazione salutare. Un ottimo mix di proteine, fibre e antiossidanti, leggero da digerire e che rende facilmente sazi. Perfetta per chi ama il cioccolato e non vuole privarsene in nessun caso.

Il porridge è un piatto a base di avena molto diffuso in Scozia e in Inghilterra. Adatto soprattutto alla colazione, ma mangiato anche a pranzo e a cena, è molto popolare fra gli atleti.

Ingredienti

25 gr di avena;

120 gr di yogurt greco senza grassi;

60 ml di latte vegetale;

10 gr di cacao amaro in polvere;

solcificante a piacere;

sale q.b..

Si può dimagrire senza rinunciare ai dolci preparando questo porridge proteico al cioccolato

Procediamo con la preparazione. Innanzitutto dobbiamo versare i 25gr di avena all’interno di un pentolino. Poi versiamo il latte e aggiungiamo un pizzico di sale. Accendiamo la fiamma mantenendola bassa, facendo assorbire completamente il latte dall’avena. Mescolare bene.

Adesso allontaniamo il pentolino dalla fiamma e uniamo il cacao amaro in polvere, sempre mescolando. Una volta che il composto sarà tiepido, aggiungiamo lo yogurt greco e il dolcificante continuando a mescolare per rendere il composto cremoso. Il nostro porridge proteico al cioccolato è pronto per essere gustato. Con questo piatto dal basso contenuto calorico, si può dimagrire senza rinunciare ai dolci.

Alternative

C’è anche la possibilità di versare gli ingredienti in un contenitore di vetro oppure ermetico e mescolare, per poi lasciarlo all’interno del frigo durante la notte. Creeremo così un overnight porridge, pronto per la colazione del giorno successivo.

Nella nostra ricetta abbiamo utilizzato diversi ingredienti dal contenuto proteico elevato. In questo modo non abbiamo la necessità di utilizzare proteine in polvere. Altre varianti di questa ricetta prevedono, infatti, l’utilizzo delle proteine al cioccolato al posto del cacao amaro in polvere e solo l’utilizzo di latte.

Questa ricetta sicuramente ci permetterà di goderci qualcosa di dolce anche se siamo a dieta. Fortunatamente ci sono molte altre ricette che ci aiutano a mantenere la linea, senza togliere il buon gusto. Non solo verdura e frutta, ma anche focacce e ricette a base di pasta possono aiutarci ad avere un’alimentazione corretta.

