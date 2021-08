A volte succede dopo i pasti principali di sentire un peso al centro del petto e magari di iniziare a sudare. In altri casi si registrano difficoltà respiratorie e respiro corto anche in assenza di particolari sforzi fisici. A questi sintomi si aggiungono spesso delle variazioni del battito cardiaco per cui il cuore sembra salire in gola. Prima di allarmarsi eccessivamente conviene valutare alcuni fattori di rischio e cattive abitudini che potrebbero scatenare tali sintomi. Sarebbe pertanto opportuno passare in rassegna quali cibi solitamente figurano nella proprio regime alimentare e in quale quantità. Forse non tutti sanno ad esempio che “Li mangiamo spesso ma non dovremmo perché questi 5 pesci fanno aumentare colesterolo e trigliceridi”.

E ben sappiamo che all’origine della maggior parte delle patologie a carico del sistema cardiovascolare vi è un eccesso di cibi grassi e la mancanza di attività motoria. Infatti “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per far diminuire i valori senza farmaci”. Quando si accumula sulle pareti delle arterie è inevitabile che le stesse si induriscano e si restringano affaticando cuore e polmoni. E allora mai più cuore in gola, palpitazioni e affanno dopo pranzo con 3 frutti ricchi di antiossidanti per difendersi dai radicali liberi. Una delle strategie migliori per contrastare l’insorgenza di aritmie e altri disturbi cardiaci consiste proprio nel consumo regolare di alimenti con proprietà antiossidanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Mai più cuore in gola, palpitazioni e affanno dopo pranzo con 3 frutti ricchi di antiossidanti

Ci sono infatti alcuni tipi di frutta e verdura che più di altri contengono un buon quantitativo di vitamine, minerali e fibre. In particolare alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione tramite dieta di antiossidanti riduce sensibilmente il rischio di sviluppare malattia cardiache e abbassa trigliceridi e colesterolo. Esistono molte varietà di frutta assai ricche di antocianine e antiossidanti che fungono da scudo protettivo per il benessere di arterie e cuore. Nello specifico, i nutrizionisti raccomandano di dare la precedenza ai mirtilli, alle more e alle prugne. Per chi non soffre di glicemia alta anche il succo di uva assicura un pieno di antiossidanti come anche il succo di pompelmo giallo, di arancia e le fragole.

Approfondimento

Ecco gli alimenti senza colesterolo contro pressione alta e cuore affaticato che non pompa