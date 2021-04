Mai più corse per preparare il dolce, ecco 3 trucchi semplicissimi per un pan di Spagna perfetto sempre a portata di mano

Non si potevano chiamare feste di compleanno quelle festicciole senza un buon pan di Spagna, decorato con disegni, colori sfavillanti e candeline. Sono tanti i bambini che, negli anni, hanno spento le candeline, esprimendo un desiderio e soffiando sulla torta. Rigorosamente un pan di Spagna fatto in casa dalla mamma.

Cambiano le generazioni e si modificano le mode e le usanze, tuttavia, il pan di Spagna resta ancora nel cuore degli italiani.

Gettonatissimo, ora come allora, questa pasta dolce estremamente soffice e spugnosa è molto utilizzata in pasticceria. Grazie alla sua versatilità, il pan di Spagna è ideale per essere la base di moltissime creazioni farcite.

Tantissime sono le ricette e le versioni che si possono preparare. Tra le tante, si consiglia un pan di Spagna perfetto con la ricetta tradizionale, cliccando qui.

Inoltre, in pochi lo conoscono ma è questo l’unico trucchetto per avere sempre un pan di Spagna perfetto! Ecco il link per scoprirlo.

In questo articolo, invece, la Redazione vuole mostrare 3 semplici trucchi per conservare il pan di Spagna ed averlo sempre pronto all’occorrenza.

Con questi semplici trucchetti della nonna, il dolce risulterà sempre soffice e non modificherà la consistenza o la morbidezza. Metodi utili soprattutto per chi ha poco tempo. Basterà preparare prima il pan di Spagna e conservarlo in questo modo.

Con un canovaccio pulito possiamo avvolgere il pan di Spagna non farcito e conservarlo in un luogo asciutto. Il canovaccio deve essere avvolto bene perché è l’aria che tende a trasformare il pan di Spagna, rendendolo secco più velocemente.

Per questa operazione va bene anche un contenitore con la chiusura ermetica.

Poi, all’occorrenza, basterà bagnarlo per recuperare tutta la sua morbidezza.

Il pan di Spagna si può conservare in frigo, anche già bagnato e farcito. Basterà avvolgerlo con la pellicola trasparente. Poco prima di servire, tirare il pan di Spagna dal frigo e creare la decorazione esterna. Questo sistema garantirà un pan di Spagna perfetto per al massimo 4 giorni. Si può conservare in questo modo anche senza farcitura ma si consiglia di bagnarlo con un leggero strato di acqua e zucchero per garantire la morbidezza.

Questo sistema garantirà un pan di Spagna perfetto per almeno 10 giorni.

Se, invece, si desidera conservare il pan di Spagna nel freezer, basterà avvolgerlo nella pellicola trasparente e poi in una busta da congelatore per proteggerlo maggiormente.

All’occorrenza, far scongelare in frigo e poi lasciarlo per 15 minuti a temperatura ambiente.

Dunque, mai più corse per preparare il dolce, ecco 3 trucchi semplicissimi per un pan di Spagna perfetto sempre a portata di mano.