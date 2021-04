Scegliere una luce calda, fredda o naturale conferisce all’abitazione un’atmosfera totalmente differente. Le luci calde e intense riscaldano l’ambiente e quelle fredde lo illuminano come il giorno. La luce naturale è il perfetto compresso tra le due cose. Scegliere è sempre molto difficile.

E se fosse possibile avere tutte e tre le cose? Per avere case assai luminose ecco la geniale soluzione che abbatte gli sprechi e non pesa in bolletta. Ma soprattutto un fantastico rimedio per cambiare periodicamente l’intensità del fascio luminoso all’occorrenza.

Il dimmer

I moderni lampadari presentano forme sinuose e colori adatti a ogni gusto. Alcuni di essi possiedono però qualcosa che fa davvero la differenza. Si tratta del dimmer, un espediente grazie al quale potere regolare l’intensità del fascio luminoso e non solo.

Tramite il dimmer questo particolare tipo di lampadario permette di scegliere tra luce calda, fredda e naturale. Si tratta inoltre di dispositivi a led che permettono di beneficiare anche di un notevole risparmio economico. Per avere case assai luminose ecco la geniale soluzione che abbatte gli sprechi e non pesa in bolletta.

I lampadari dimmerabili

Il termine arriva direttamente dall’espressione inglese “to dim”, letteralmente “abbassare”. Questi dispositivi possiedono infatti un apposito telecomando grazie al quale modificare la luce a proprio piacimento. In alternativa è possibile acquistare quelli in cui il dimmer nasce direttamente sull’interruttore e predisporli in fase di primo montaggio.

Il dimmer è un regolatore elettrico che controlla la potenza assorbita. Oltre quindi a regolare accensione e spegnimento del lampadario, esso regala una luce soffusa. Poi una perfetta atmosfera predisposta appositamente per la notte, oltre alla possibilità di cambiare cromia alla luce. In questa maniera efficiente è possibile ottimizzare i consumi e ridurre i costi in bolletta, ma senza rinunciare al fattore estetico.

Design e funzionalità

I lampadari dimmerabili fondono perfettamente eleganza e praticità. Essi sono molto gradevoli all’aspetto e pienamente in linea con le ultime tendenze. Ma i led e la regolazione della luce a intensità minore consentono anche di risparmiare e ridurre gli sprechi.

Essi possiedono una classe energetica specifica che raramente è più bassa di una “A +”. In questo articolo è invece possibile capire come sono cambiate le nuove classi energetiche a partire dallo scorso mese.