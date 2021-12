I capelli secchi, dall’aspetto simile a quello della paglia, rappresentano un problema più diffuso di quanto si pensi.

Decolorazioni frequenti, tinte, piastre e ferretti possono davvero distruggere la nostra chioma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come se non bastasse le condizioni climatiche possono fare la loro parte, ed ogni estremo, caldo o freddo, può contribuire insieme all’inquinamento al deterioramento del capello.

Inoltre per alcuni può trattarsi della propria tipologia di capello, sulla quale talvolta davvero poco si può fare se non intervenire con trattamenti chimici.

Ma a quale prezzo?

Purtroppo il rischio è quello di peggiorare ulteriormente la situazione.

Il tema dei capelli è particolarmente sentito non soltanto in estate, quando dobbiamo proteggerli da caldo, salsedine e cloro.

Anche con il freddo possiamo incontrare diversi problemi, soprattutto se abbiamo tendenza ad avere chiome crespe e ribelli.

Capelli protagonisti anche in autunno e inverno

Questo è infatti il periodo in cui perdiamo tantissimi capelli, soprattutto per ragioni fisiologiche, di cui abbiamo parlato anche in altri articoli.

In particolare avevamo proposto una maschera fai da te rinforzante con pochi ingredienti casalinghi e pronta in 5 minuti.

Abbiamo poi visto come sia importante intervenire anche dall’interno, e non soltanto con trattamenti specifici, naturali o meno.

Ad esempio molti ignorano questo alimento perfetto contro la caduta dei capelli e la carenza di un importante elemento.

Tuttavia sappiamo bene quanto sia importante sentirsi a proprio agio anche con la propria capigliatura, soprattutto per una donna.

Mai più capelli secchi come paglia con questo impacco casalingo con un unico ingrediente naturale

Per questo motivo i rimedi naturali non sono mai abbastanza, e ogni maschera o impacco può entrare a far parte dei nostri preferiti.

Oggi vedremo come non avere mai più capelli secchi come paglia con questo impacco casalingo con un unico ingrediente naturale.

Si tratterebbe di un rimedio fai da te davvero efficace, super profumato e che potrebbe dare nuova linfa e vitalità ai nostri capelli.

Tutto ciò di cui avremo bisogno sono 30 foglie di basilico e dell’acqua.

Basterà farle bollire per circa 5 minuti in mezzo litro d’acqua, avendo cura, se possibile, di utilizzare ad esempio acqua naturale.

Un piccolo investimento che potrebbe farci evitare sostanze troppo alcaline sulle nostre amate chiome.

Una volta raffreddato questo impacco potrebbe diventare un trattamento incredibile da utilizzare almeno un paio di volte alla settimana.

Già dopo qualche “seduta casalinga” potremmo notare alcuni miglioramenti.

Comunque consigliamo di fare sempre molta attenzione, perché questi rimendi non sono supportati da studi scientifici.

L’ideale sarebbe sempre quello di rivolgersi al medico anche per queste piccole cose.