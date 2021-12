Il nostro segno zodiacale potrebbe indicare qualcosa di utile sul nostro carattere. Ci potrebbe dire se siamo persone gentili, determinate, irascibili o altro. Allo stesso tempo, però, potrebbe anche definire il rapporto che abbiamo con gli altri.

Infatti, esistono dei segni che vanno sempre d’accordo e che secondo l’oroscopo possono diventare amici del cuore o addirittura amanti. Altri, invece, che sono diversi come il giorno e la notte.

Quindi, se stiamo uscendo con una persona e vogliamo sapere se siamo compatibili, teniamo a mente queste cose. Oggi, infatti, vediamo i segni che proprio faticano a stare insieme: ecco le coppie di segni incompatibili e che secondo l’oroscopo non andranno mai d’accordo in amore.

Le coppie sfortunate

Iniziamo con l’Ariete e il Cancro, che hanno concezioni diverse delle relazioni con gli altri. L’Ariete è impulsivo e vorrebbe che anche le sue relazioni romantiche fossero veloci. Vogliono godersi il momento, qui e ora, con il loro partner. Il Cancro, invece, è più sensibile e ha bisogno di tempo per stabilire davvero se si fida dell’altra persona.

Prima di potersi davvero sintonizzare con qualcun altro ha quindi bisogno di capire se davvero c’è intesa. Questo modo di fare del Cancro potrebbe spazientire l’Ariete che deciderà di non proseguire la relazione, sicuro che il suo partner non corrisponde i suoi sentimenti.

La seconda coppia incompatibile è rappresentata da Gemelli e Scorpione. I Gemelli hanno un modo di fare che a volte può sembrare incostante e incoerente e questo infastidisce molto lo Scorpione, che invece ama la stabilità. Quest’ultimo vorrebbe che il suo partner si comportasse in maniera più prevedibile. Le grosse differenze caratteriali tra i due segni non sono di buon auspicio per il loro rapporto.

Concludiamo con Capricorno e Sagittario. Il Capricorno è molto preciso, puntuale, ordinato e serio. Questo segno vorrebbe che il suo partner fosse un po’ come lui, ma purtroppo il Sagittario è ben diverso. Tende, infatti, ad arrivare in ritardo agli appuntamenti, è disordinato e spesso anche un po’ smemorato. Non è raro che vada in giro con una scarpa slacciata o con un bottone dimenticato aperto sulla camicia. Si tratta di comportamenti che il Capricorno trova davvero insopportabili e che possono far naufragare la coppia.

