Tempi durissimi per i nostri capelli. Non hanno fatto in tempo a riprendersi dall’estate e dal mix di cloro, acqua salata, sole e sudore che ecco arrivare il cambio di stagione. In questo periodo, infatti, come le piante perdono le foglie, noi perdiamo capelli. Tantissimi capelli Soprattutto le donne ed in particolar modo quelle coi capelli lunghi avranno notato dei consistenti mazzettini di capelli qua e là. Non solo impigliati nello scarico della doccia ma arrotolati agli elastici, sulla spazzola, sul cuscino e tra le mani. Una vera e propria strage!

Quali sono le cause della loro sofferenza

Quella dei capelli che cadono è una condizione potenzialmente legata non solo all’arrivo dell’autunno, ma spesso anche alla carenza di certe vitamine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un argomento già approfondito nell’articolo “Molti ignorano questo alimento perfetto contro la caduta dei capelli e la carenza di un importante elemento“.

Se in estate, appunto, gli agenti stressanti sono facilmente individuabili, con l’arrivo del freddo può sorgere spontaneo domandarsi cosa può essere a rovinarli.

Innanzitutto, un uso più intensivo di phon e piastre di certo non aiuta al mantenimento di un capello sano, soprattutto se già trattato con tinte.

Inoltre, anche un repentino cambio di clima e temperature può metterli a dura prova, insieme ad elementi quali smog e inquinamento.

Infine, al pari del caldo e della salsedine, anche freddo, vento e gelo possono inaridire e sfibrare la nostra chioma. Per questo è importante proteggerla e nutrirla come possiamo.

Per capelli secchi e sfibrati ecco la strepitosa maschera fai da te rinforzante pronta in 5 minuti

Una buona abitudine è sicuramente quella di rigenerarli di tanto in tanto con un bel taglio. Basterà solamente tagliar via le punte rovinate per dare nuova vita ai nostri capelli.

Sicuramente l’utilizzo di prodotti specifici farà la differenza, ma anche i trattamenti fai da te possono fare miracoli. Per capelli secchi e sfibrati ecco la strepitosa maschera fai da te rinforzante pronta i 5 minuti.

L’occorrente

yogurt greco;

miele;

olio evo;

lime o in mancanza limone;

pellicola per alimenti.

Basterà mescolare 3 cucchiai di yogurt greco o tradizionale bianco con 2 cucchiaini di olio evo, 2 di miele ed una spruzzata di lime.

Applichiamo il composto su tutta la chioma insistendo sulle lunghezze, avvolgiamo il tutto con della pellicola trasparente da cucina. Lasciamo in posa per circa 40 minuti, laviamo ed asciughiamo i capelli come sempre per apprezzare dei capelli lucidi, corposi e rinvigoriti.

Approfondimento

Ecco il colore di capelli dell’autunno 2021 che regala 10 anni in meno grazie anche a questa tecnica