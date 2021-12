La voglia di viaggiare torna di punta con l’arrivo delle festività, ma l’idea di spendere centinaia e centinaia di euro non ci va proprio giù. Il limite principale è l’aereo, specie se per periodi piccoli, come un weekend. Eppure, fare un fine settimana all’estero potrebbe costare addirittura meno che farlo in un’altra città d’Italia. Vale per località relativamente vicine, come Parigi, Amsterdam e Bruxelles, ma non sono da meno altre tappe, anche più distanti.

La miniera d’oro per chi ha meno di 26 anni

Il mito dei viaggi low cost diventa realtà con questi 4 consigli sorprendenti da turisti appassionati. Niente di meglio che un croissant a Parigi, magari in compagnia della nostra dolce metà, per prenderci una degna pausa e vivere una nuova esperienza. Se abbiamo un’età non superiore ai 25 anni e sogniamo una lunga permanenza, potremmo provare a consultare la tariffa Giovani di ITA Airways. Questa prevede cambio gratuito, prezzo economico e, il più delle volte, fisso con stiva e bagaglio a mano inclusi. Per conoscerne i dettagli diamo uno sguardo alle offerte scontatissime per voli ITA Airways non presenti sul sito online.

Per viaggi di pochi giorni e non solo

Se si vuole organizzare un fine settimana fuori o comunque un viaggio economico di pochi giorni, spesso ricercare i voli delle compagnie low cost non basta. Bisogna anche sapere dove cercarli ed avere una panoramica completa di tutte le opzioni presenti in rete. Per farlo, oltre ad utilizzare i siti delle compagnie, confrontiamo i prezzi presenti sui vari motori di ricerca dei voli. Utilizzando questa strategia potremmo ritrovarci con prezzi di gran lunga inferiori da quelli inizialmente consultati.

Non fermiamoci al primo aeroporto

Non lasciamoci demoralizzare dagli alti prezzi dell’aeroporto della nostra destinazione finale. Consultiamo tutti quelli presenti nei paraggi e, facendo un conto totale, ad esempio volo più treno, decidiamo il più conveniente. Ad esempio, potremmo rimanere sorpresi dal prezzo di un volo Roma – Eindhoven più treno rispetto ad uno qualsiasi con tratta Roma – Amsterdam.

Al gruppo si aggiunge un consiglio essenziale, quello di viaggiare quanto più leggeri possibile. Cerchiamo, nei limiti della comodità, di portare quante meno cose con noi e di far entrare tutto nel bagaglio gratuito previsto. Per la maggior parte dei voli low cost, l’unico modo per salire a bordo senza pagare differenze è portare con sé uno zaino a spalla. Sfruttiamo, perciò, tutti gli spazi disponibili e, se necessario ed in coppia, utilizziamo un solo bagaglio a mano extra per entrambi.