I capelli grassi caratterizzano molte donne e uomini. Questa caratteristica come è ormai ben noto dipende da una produzione eccessiva di sebo, che tende a sporcare facilmente e con frequenza i nostri capelli. Il sebo è pero fondamentale per il benessere dei nostri capelli perché li protegge dagli agenti esterni come il sole, dai batteri e rende il capello più robusto ed esteticamente gradevole.

La causa dei capelli grassi

Tuttavia quando la presenza di sebo comincia ad essere elevata, essi appaiono spesso unti e oleosi, hanno talvolta un aspetto lucido ed emanano cattivo odore. A peggiorare la situazione molte volte ci si mette anche la comparsa della forfora. L’eccessiva produzione di sebo spesso dipende da un’alterazione ormonale, che avviene nei periodi di forte stress, ma può dipendere anche da fattori quali alimentazione e uso di farmaci.

Cerchiamo di risolvere il problema con dei lavaggi sempre più frequenti, ma in realtà molte volte in questo modo non facciamo che aumentare la produzione del sebo stesso, a causa dell’uso eccessivo e frequente di prodotti eccessivamente aggressivi.

Mai più capelli grassi con questi semplici e veloci ma efficacissimi rimedi della nonna a costo zero per una chioma splendente più a lungo

Ecco 2 maschere fatte in casa che possono alleviare il problema.

La prima maschera prevede l’utilizzo di 3 semplicissimi ed economici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Rimedio 1:

a) 1 cucchiaio di aceto di mele;

b) 1 yogurt;

c) 1 cucchiaino di miele.

Rimedio 2:

a) 1 limone;

b) 1 cucchiaio di olio di cocco;

c) 2 cucchiai di farina.

Inumidire i capelli ed applicare uno dei 2 rimedi sulla cute, lasciare in posa per 20 minuti e successivamente massaggiare e poi procedere al lavaggio con il nostro shampoo abituale. Applicare successivamente il balsamo sulle lunghezze e poi procedere al risciacquo.

Consigli utili

Per concludere ecco di seguito dei piccoli consigli che vengono in nostro soccorso.

Effettuare un massaggio circolatorio sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo, per riattivare la circolazione. Il massaggio deve essere leggero e di breve durata per evitare di stressare la cute che produrrebbe più sebo.

Lavaggi frequenti per evitare la formazione di ulteriori batteri, ma con prodotti neutri. I prodotti più specifici vanno usati una sola volta a settimana per evitare di irritare la cute e peggiorare il problema.

Evitare di asciugare i capelli con il phon troppo da vicino, questo gesto fluidifica il sebo che unge l’intero capello.

Ecco come non avere mai più capelli grassi con questi semplici e veloci ma efficacissimi rimedi della nonna a costo zero per una chioma splendente più a lungo.

Approfondimento

