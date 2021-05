I capelli sono una parte importante del nostro apparire, ma quante volte capita che dopo uno shampoo fatto a casa questi appaiano indomabili e ingestibili? Spesso infatti nonostante applichiamo su di essi tutti i prodotti necessari, shampoo, balsamo, maschere e chi più ne ha ne metta, la nostra chioma appare disordinata e ingestibile.

Un problema che caratterizza un po’ tutte le donne indipendentemente dalla tipologia di capello, eppure c’è da dire che ci sono morfologie di capelli che tendono a dare qualche problemino in più.

I capelli fini ad esempio sono di più difficile gestione, in quanto tendono a sporcarsi facilmente e a non reggere alcun tipo di piega.

Tuttavia ci sono dei trucchetti che possono aiutarci e tornarci utili in ogni occasione e che ci aiutano a gestire questa tipologia di capello.

Errori da evitare

Per dare alla nostra chioma volume e farla sembrare pulita il più a lungo possibile è necessario evitare di commettere questi errori.

Il primo è scalare i capelli. Infatti i capelli fini scalati tendono a perdere di volume e ad appiattirsi maggiormente sul nostro capo, così da dare una sensazione di sporco e di capelli trascurati.

Passare la piastra sulle punte, questa tecnica tende a consumare i capelli velocemente specie se sottili. I capelli appaiono per tanto sfibrati e privi di forma.

Usare eccessive quantità di prodotti. Utilizzare molte sostanze rende questa tipologia di capello pesante e lo unge facilmente.

Invece, sono questi i geniali trucchetti per avere una chioma splendente e sempre in ordine da fare indivia alle star anche con i capelli fini

Una tecnica per dare volume già dalla radice del capello è quella di asciugarli a testa in giù.

Ancora per evitare di appesantirli possiamo applicare una noce di balsamo esclusivamente sulle punte, in modo da proteggerle e districare i capelli con più facilità.

Per dare maggiore volume ad un capello fine, il segreto sta anche nel fare dei tagli pieni, netti, magari corti. Mentre se si preferisce un taglio lungo, è bene optare sempre per qualcosa di pari ed evitare tagli scalati.

Ebbene, sono questi i geniali trucchetti per avere una chioma splendente e sempre in ordine da fare indivia alle star anche con i capelli fini.

