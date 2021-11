Un bucato profumato e morbido è il sogno di tutte le donne. Avere lenzuola, coperte e calzini che emanano quel gradevolissimo profumo di pulito rallegra la giornata e ci rende soddisfatte.

Tuttavia può capitare che a volte, dopo un intero e dispendioso lavaggio il bucato emani cattivo odore.

Una condizione poco gradita che ci regala una sensazione spiacevole e un dispendio energetico non indifferente. Inoltre, molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato.

Per avere un bucato profumato molti utilizzano l’ammorbidente, una sostanza chimica che lo rende apparentemente profumato, ma che lo potrebbe appesantire molto e alcuni di essi potrebbero non essere eco frendly. A parer della scrivente, possiamo paragonare l’ammorbidente a un balsamo per capelli non risciacquato bene.

Cosa fare quindi? Potremmo anche preferire sostanze più economiche e naturali.

Mai più bucato puzzolente ma sempre fresco e profumatissimo basta questo economico rimedio della nonna che non è l’ammorbidente

Un rimedio fai da te, che anche le nostre nonne utilizzavano spesso è l’aceto di mele. Utile per disinfettare i capi e sgrassarli, ci aiuta anche a mantenere in buono stato la lavatrice. Infatti, l’aceto è un ottimo anticalcare naturale.

Oltre all’aceto che elimina ogni traccia di profumo o puzza, dando ai capi una profumazione neutra, possiamo decidere di utilizzare gli oli essenziali.

L’uso di questi particolari oli profumati naturali permette di dare ai nostri capi la profumazione che preferiamo.

Possiamo infatti scegliere quello che più ci piace a seconda dei nostri gusti. Se vogliamo che il nostro bucato ci ricordi un campo di fiori in piena primavera possiamo utilizzare la lavanda, se invece siamo degli amanti degli agrumi e preferiamo un’atmosfera più natalizia opteremo per l’olio di bergamotto. Se gradiamo un odore più fresco e deciso opteremo per un olio alla menta, per qualcosa di più balsamico un olio di eucalipto sarà la scelta giusta.

Per un lavaggio perfetto le dosi possibili da utilizzare sono le seguenti:

mezzo bicchiere di plastica di aceto e 5/ 10 gocce di olio essenziale. Il composto va versato direttamente all’interno dello scompartimento dedicato all’ammorbidente. Dunque, profumare i nostri capi ed anche lavare coperte e piumoni in lavatrice non sarà più un problema.

Un consiglio profumatissimo

Indispensabile per un bucato profumato è la pulizia del cestello. Molte volte, infatti, è il cestello ad emanare cattivo odore e a trasferirlo al bucato. Riempire il cestello con acqua calda a cui aggiungere mezzo bicchiere di aceto e completare il lavaggio. Lasciare asciugare perfettamente il cestello avendo cura di lasciarlo leggermente aperto per qualche ora.

Con questi semplici trucchetti avere un bucato fresco e profumato sarà un’impresa semplice.

Ebbene, mai più bucato puzzolente ma sempre fresco e profumatissimo basta questo economico rimedio della nonna che non è l’ammorbidente.

