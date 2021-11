Con la stagione autunnale e l’imminente arrivo dell’inverno i nostri capelli saranno sempre più soggetti a varie problematiche. L’umidità, il freddo, l’utilizzo del phon, le piastre e le tinte danneggiano pesantemente la chioma rendendola debole e sfibrata. Coloro che più ne risentiranno sono proprio quelli che hanno i capelli fini che si vedranno il capello spento e ancor più assottigliato.

Altro che tagli o acconciature, ecco quali sono i veri trucchi duraturi per dare volume e dire basta ai capelli fini. Considerando pure che la media giornaliera di capelli persi è abbastanza elevata, dobbiamo trovare dei rimedi continuativi e persistenti per proteggere e ispessire il capello.

Quindi come possiamo ovviare al problema ed evitare l’indebolimento della chioma e il classico effetto crespo dovuto da un impoverimento della cheratina?

Tutto comincia dalla beauty routine

Come detto, seppur è vero che alcuni tagli e particolari tipologie di acconciature donano un effetto più volumizzante al capello, è altresì vero che non è permanente. Al primo lavaggio ci ritroveremo nuovamente con i capelli spenti, fini e sfibrati. Nemmeno andare costantemente dal parrucchiere risolverebbe il problema, oltre al fatto che il nostro portafoglio ne risentirebbe non di poco.

È proprio per questo motivo che donare ai nostri capelli una beauty routine quotidiana non potrà che giovare beneficio alla chioma in modo permanente. Il consiglio, prima di svelare le modalità di trattamento fai da te, è quello di evitare a prescindere di stressare inutilmente i capelli. Evitare, quindi, l’utilizzo eccessivo di piastre, tenere il phon troppo vicino al capello quando lo si asciuga e decolorazioni aggressive.

Prima di tutto è bene utilizzare degli shampoo adeguati alla propria tipologia di capello. Evitare, quindi, quelli standard che vanno bene per tutti i tipi di capelli. In questo caso, optare per prodotti che donino volume e forza alla nostra chioma. Durante il lavaggio sarebbe opportuno evitare l’utilizzo dell’acqua troppo calda. Come già detto, il calore indebolisce ulteriormente i capelli quindi meglio preferire acqua tiepida. Meglio ancora se il risciacquo finale viene fatto con l’acqua fredda. Questo piccolo accorgimento favorirà il ristringimento dei pori della cute proteggendo i capelli da rotture e cadute.

Trattare sempre i capelli con degli impacchi all’olio di cocco o similari. Le maschere per capelli permettono al capello di ristrutturarsi e noteremo un diminuimento dell’effetto crespo sin da subito. Il consiglio è quello di applicare la maschera solo sulle lunghezze dei capelli, evitando la cute, e lasciare agire per circa mezz’ora. Per la cute esistono in commercio altri impacchi da poter fare ricchi di antiossidanti e sostanze nutrienti che permetteranno al capello di rinascere sano e forte.

Utilizzare dei termoprotettori prima di utilizzare il phon o piastre in modo tale da proteggere il capello dalle alte temperature. Evitare di pettinare i capelli da bagnati e utilizzare spazzole adeguate, meglio se quelle in legno naturale.

Infine, gli integratori potrebbero aiutare molto. In tutte le farmacie, a volte anche nei supermercati più forniti, possiamo trovare integratori per capelli davvero ottimi. Il consiglio è quello di prenderli sempre prima di ogni cambio di stagione per rafforzare la struttura del capello e lo renderà più sano.