Al giorno d’oggi siamo abituati a pensare che la plastica e la carta delle confezioni siano destinate esclusivamente alla spazzatura. Questo però non è necessariamente vero, anzi rimarremo davvero sorpresi dallo scoprire quanto siano utili e pratiche con un pò di fantasia.

Grazie, infatti, alle tecniche di riciclo creativo potremo scoprire le infinite possibilità di riuso di oggetti apparentemente inutili come, ad esempio, i vasetti degli yogurt. Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più barattoli degli yogurt nella spazzatura grazie a queste pratiche idee di riciclo creativo.

L’importanza del riciclo oggi

Quando utilizziamo la parola “riciclare” si intende il far rientrare nel ciclo di ri-utilizzo oggetti e materiali scartati dopo il primo uso. In parole povere, vuol dire ridare nuova vita a un oggetto che se buttato nell’ambiente creerebbe solo inquinamento.

Sui problemi dell’inquinamento e dell’impatto che l’uomo lascia sull’ambiente in cui vive se n’è parlato davvero tanto negli ultimi anni. Ai livelli più alti della società sia enti regionali, statali e organizzazioni internazionali si stanno impegnando per ridurre il più possibile l’inquinamento. Grazie a questa mentalità si è cominciato a eliminare l’utilizzo e anche la vendita di oggetti in plastica monouso come cannuccie, posate e piatti. Ma, come tantissime gocce assieme possono creare un mare, anche i piccoli gesti di sensibilità ecologica e riciclo nel privato possono davvero fare la differenza.

Mai più barattoli degli yogurt nella spazzatura grazie a queste pratiche idee di riciclo creativo

Proprio per questo motivo, vediamo assieme una serie di idee di riciclo creativo che ci permetteranno di riutilizzare i vasetti dello yogurt: oggetti solo apparentemente inutili e che, invece, potranno conquistare nuova vita con un po’ di inventiva ed originalità.

Un’idea, ad esempio, potrebbe essere quella di trasformare i vasetti dello yogurt, per decorare casa, in piccole lanterne. In questo caso basterà applicare del cartoncino colorato sui lati e praticare un foro alla base sul quale inserire delle lucine di Natale. Il risultato sarà una fantastica e originale decorazione per rendere speciali feste e compleanni.

Oppure, potremo usarli per decorare casa in modo semplice ed economico: basterà dipingere e colorare i nostri vasetti e, anche in questo caso, praticare un foro alla base. In questo modo, potremo inserire e fermare con della colla a caldo un nastro colorato che fungerà da cordicella per appendere il vasetto. Il limite a questa idea sarà solo la nostra immaginazione. Potremo così creare decorazioni, soprammobili e scacciapensieri bellissimi senza spendere un euro.

Insomma, non ci resta che applicare questi principi a tutti gli oggetti che vogliamo buttare e otterremo dei risultati davvero straordinari.

