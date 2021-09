Ecco come risparmiare comprando la carne grazie a questi squisiti tagli economici

La carne è il primo alimento che sacrifichiamo quando vogliamo fare attenzione alla spesa e ai soldi. Pensiamo che sia una pietanza da ricchi, che solo in pochi fortunati possono realmente permettersi di consumare. Spesso, se non conosciamo alcuni segreti o alcune caratteristiche della carne, questa frase è vera.

Infatti, se pensiamo esistano solo i filetti e le costate, possiamo incappare in limiti economici. Tuttavia, sia la nostra grandissima tradizione culinaria, sia l’offerta di carne dal macellaio ci contraddice. Esistono, infatti, tantissimi tagli di carne che costano meno del filetto e della costata, ma che presentano livelli simili di gusto e di espressione aromatica.

Dunque, risparmiare comprando della carne di qualità si può, dobbiamo sapere, però, cosa e dove comprare. Ecco, quindi, come risparmiare comprando la carne grazie a questi squisiti tagli economici.

Partiamo dalla fesa di spalla

Questo taglio è sicuramente un pezzo di carne che troviamo quasi esclusivamente dal nostro macellaio di fiducia. Nei supermercati è più difficile da trovare, perché poche persone lo conoscono e rischierebbe di restare purtroppo invenduto per troppo tempo.

In particolare, si tratta di un taglio che arriva dalla parte superiore della spalla dei bovini. Si consuma soprattutto la fesa di spalla del vitello, in quanto è più tenera e più indicata per alcune preparazioni come gli involtini. Altre possibili preparazioni con la fesa di spalla sono gli spezzatini e gli arrosti. Questo taglio, però, sembra dare il meglio di sé con la pizzaiola, e altre ricette in umido.

La sua caratteristica fondamentale è di essere un taglio magro e allungato. Due piccoli accorgimenti prima di usarlo in cucina. Se lo compriamo intero, dobbiamo ricordarci di togliere il grasso che si trova attorno al pezzo. Se lo tagliamo a piccole fette o quadratini, poi, ricordiamoci di incidere i nervi che vediamo. La cottura lo renderà così molto tenero.

Un altro grandissimo classico della tradizione contadina e povera è sicuramente l’uso del “reale”.

Questo taglio di carne è sempre del vitello a proviene dal muscolo delle prime vertebre dorsali dell’animale. Il reale è una carne molto saporita, con aromi permanenti e decisi. Allo stesso tempo, però, si tratta di una carne tenera, perfetta per le lunghe cotture come gli stufati. Anche in questo caso, per trovarlo dobbiamo recarci in macelleria.

