Come togliere le macchie di profumo dai vestiti in cotone, seta e borse in pelle anche con sapone di Marsiglia

Le macchie di tanti tipi accompagnano la nostra vita fin dall’infanzia. Pensiamo alle prime pappe o ai salti nelle pozzanghere. Da grandi si tende a evitare di sporcarci mani e vestiti. Spesso è proprio impossibile, basti pensare a quando mangiamo del gelato.

Ci sono metodi per eliminare aloni comuni inevitabili, altri li causiamo per distrazione o errato uso di qualcosa. Piace un po’ a tutti lasciare una scia di profumo dietro di noi. Di solito lo spruzziamo la mattina e anche la sera prima di uscire. Sarebbe meglio evitare in estate alcuni tipi di fragranze preferendone altre, senza rinunciare a quel tocco in più che completa il nostro outfit.

Purtroppo, può capitare di trovarci su camicie o pantaloni delle macchioline di profumo. Forse le noteremo anche sulla nostra borsa di pelle, perché ci siamo spruzzati la fragranza appena prima di andare al lavoro.

Alcuni rimedi

Per evitare macchie sui tessuti, sarebbe meglio metterci il profumo sulla pelle ma in punti nascosti e magari non esposti al sole. Se a volte lo dimentichiamo e ci troviamo con una borsa o dei capi macchiati, possiamo provare a procedere in questo modo:

sulla borsetta di pelle bisognerà spruzzare un po’ di glicerina e poi passare un panno di cotone o in microfibra per togliere l’eccesso e lucidare;

su seta, cotone o lana con macchie fresche di profumo, mettere un po’ di sapone di Marsiglia come pretrattante. Poi procedere al lavaggio consueto;

se l’alone si trova su un capo di cotone bianco, si può provare a passarci un batuffolo di cotone imbevuto di acqua ossigenata al 3%;

Altre possibili soluzioni:

un altro metodo consiste nell’applicare sulla zona macchiata un impasto fatto di alcol e argilla bianca. Lasciare asciugare, spazzolare via e poi proseguire col lavaggio;

un altro trucchetto sarebbe applicare sull’alone un po’ di polvere di saponaria. Lasciare agire per circa 15 minuti, spazzolare e poi lavare come al solito. Questo metodo è adatto specialmente per capi delicati che non vogliamo strofinare;

infine, se non possiamo agire subito e la macchia si è seccata, possiamo provare un prelavaggio del capo in acqua e aceto e un po’ di sapone di Marsiglia.

Ora sappiamo come togliere le macchie di profumo. Sarebbe sempre meglio, però, prevenirle facendo attenzione a spruzzarlo a distanza e solo in certe zone.

