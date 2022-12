Mai più alito cattivo con la fenomenale spezia colma di antiossidanti utile a digestione e intestino

L’alito cattivo è un fenomeno di cui tutti sono finiti vittime ma che ogni volta ci fa sprofondare nell’imbarazzo assoluto. Nell’articolo seguente vedremo come contenere questo problema con un rimedio naturale utilizzato fin dall’antichità e che porta con sé numerosi vantaggi.

Molti sono i disagi più comuni di cui ogni giorno possiamo essere vittime inconsapevoli, ma pochi sono imbarazzanti come l’alito cattivo. Questo è un fenomeno che può essere legato a problemi di alimentazione e digestione, così come una non sempre corretta igiene orale o abitudini sbagliate.

Primo nemico di un alito fresco è il caffè, ad esempio, ancora peggio se accompagnato dall’immancabile sigaretta al seguito. Si aggiungono alla lista cibi come aglio, cipolla, curry, ma anche formaggi, più difficili da digerire. Altra causa di un alito pesante potrebbe essere la scarsa idratazione che non consente una corretta e naturale autopulizia di bocca e cavo orale.

Tuttavia, potremmo non avere mai più alito cattivo grazie all’aiuto di un’insospettabile quanto efficace spezia.

Combattere cattivi odori naturalmente

Diciamocelo, avere a che fare con i cattivi odori non piace a nessuno e per questo si corre ai ripari in casa e sui vestiti. Certo è che se nessuno vuole un maglione o una stanza che emanano aromi sgradevoli, figuriamoci se l’alito cattivo sia da meno. Per fortuna, esiste un geniale rimedio naturale a base di una prodigiosa spezia anche meglio delle gomme da masticare.

Quello che ci serve per neutralizzare l’alito cattivo è suggere per qualche secondo qualche seme di cardamomo.

Questa spezia è ampiamente utilizzato nell’industria dei profumi grazie alla sua fragranza elegante, ma anche in cucina, specie nell’asiatica.

Masticando per qualche secondo un seme di cardamomo neutralizzeremo tutti i cattivi odori presenti nella nostra bocca, specialmente quelli di fumo.

La ragione si celerebbe dietro al contenuto di cineolo fitochimico, un potente antisettico contro alitosi e infezione di gengive e cavo orale. Il cardamomo, in quanto alimento alcalino, è in grado di abbassare acidità di stomaco legata a cibi acidi o piccanti.

Anche gli antichi non desideravano mai più alito cattivo

Grazie alla sua abbondanza di olii aromatici, già in tempi passati il cardamomo veniva utilizzato come rimedio contro l’alitosi. Ma le sue proprietà non si fermano alla straordinaria capacità di rinfrescare la bocca. Il cardamomo è anche una spezia dalle numerose proprietà depurative, digestive e carminative. Sarebbe, infatti, in grado di alleviare problemi come bruciori di stomaco e spasmi, stitichezza e gonfiore.

Inoltre, infusi a base di cardamomo, oltre a essere amici dell’intestino, sarebbero utili anche contro i problemi stagionali. Infatti, questi infusi vengono adottati contro tosse, raffreddore e occlusione delle vie respiratorie. In ultimo, ma non certo per importanza, il cardamomo è una buona fonte di antiossidanti, tra cui vitamina C e B, utili alla lotta contro i radicali liberi.