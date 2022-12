Occhio a non perdere le terme meravigliose vicino Roma dove rilassarsi senza spendere un capitale

Due luoghi suggestivi e romantici per andare alle terme e rilassarsi nel Centro Italia, tra sorgenti naturali, parchi lussureggianti e borghi di origine medievale.

Dopo un anno passato a lavorare, una bella vacanza è quello che desiderano molte persone. Certamente non sempre tutti hanno disponibile un grande capitale da spendere, e questo potrebbe far desistere.

In realtà basta trovare il giusto compromesso tra la bellezza del luogo, le comodità che offre e i prezzi contenuti, per vivere una fantastica vacanza.

A questo scopo abbiamo cercato alcune località bellissime proprio in Italia, dove il relax è di casa.

Stiamo parlando, infatti, di luoghi che ospitano delle terme meravigliose, nel bel mezzo della natura. Qui potremo goderci qualche giorno o qualche ora in totale relax, senza temere di spendere troppo.

Le terme di cui parleremo a breve si trovano nel Lazio, una regione dal paesaggio davvero variegato, in cui potremo trovare anche boschi magici o borghi antichi.

Occhio a non perdere le terme meravigliose del Centro Italia dove godersi la natura, in un clima di relax totale, ottimo per la nostra salute

Andare alle terme è un’esperienza benefica per il corpo e per la mente, sotto diversi aspetti. Oltre ad allontanare la tensione e lo stress, mettersi in ammollo nelle acque calde termali porterebbe diversi vantaggi.

Migliorerebbe la circolazione, tonificherebbe i tessuti, ci disintossicherebbe dalle tossine e ridurrebbe la cellulite. Insomma, stiamo parlando di una serie di vantaggi assolutamente di ottimo livello, di cui tutti dovrebbero godere.

Le terme vicino Viterbo

Le sorgenti termali presenti a Viterbo hanno una storia antichissima, e furono molto amate anche dai papi.

Uno tra tutto Bonifacio IX, che nel 1404 divenne un instancabile frequentatore di questi luoghi, dove curò i suoi reumatismi e i dolori alle ossa.

Le terme libere di Viterbo sono, anche per questo, tra le più note di tutta l’Italia, e anche oggi godono di tantissimo turismo. In particolare, le terme del Bagnaccio sono tra le più note della Tuscia, e offrono una parte libera e una a pagamento.

Una nota interessantissima da conoscere riguarda le importanti proprietà delle acque di queste terme. Oltre ad avere benefici sull’apparato cutaneo e sulle articolazioni, farebbero molto bene anche alle vie respiratorie. Dopo esserci rilassati alle terme, potremo proseguire la nostra permanenza facendo un bel giro tra i borghi più belli della zona della Tuscia.

Un altro paradiso nel cuore della Tuscia

Rimanendo in questa zona, dovremo considerare anche l’idea di rigenerarci alle terme di Stigliano. Qui saranno presenti anche delle sorgenti mineralizzate clorate, ideali per godersi qualche ora di relax circondati dalla natura.

Queste acque sarebbero perfette per un benessere a 360° dell’organismo, e ogni persona potrà scegliere il percorso relax più adatto a sé. Sempre nella stessa zona, poi, potremo divertirci percorrendo tantissimi itinerari di trekking, con cui scopriremo luoghi suggestivi e panoramici della zona.

Tra i più belli da esplorare, segnaliamo il Cammino dei Briganti, lungo circa 100 km e diviso in diverse tappe, percorribili sia a piedi che in bicicletta. Lungo il percorso incontreremo meravigliosi boschi, grotte naturali e bellissimi borghi d’età medievale, in cui si respira un’atmosfera davvero magica. Occhio a non perdere le terme e tutte le bellezze di questa Regione.