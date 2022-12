Basta scuse per non restare in forma: ecco che pesce buono mangiare e ricco di vitamine e minerali

cosa mangiare per restare in forma-proiezionidiborsa.it

Questo pesce è magro, povero di calorie ma ricco di vitamine e minerali preziosi e, cucinato in questo modo, sarà gustosissimo e piacerà anche ai più diffidenti.

Rimanere in forma non è mai così facile, soprattutto nei periodi di festa. Quando ci si ritrova con amici e parenti davanti ad una tavola imbandita, è difficile seguire un’alimentazione curata ed equilibrata.

Il problema è che, così facendo, rischieremo di mettere su peso, scatenando una serie di conseguenze negative sul corpo.

In primis l’aumento di peso, che avrebbe conseguenze non solo all’esterno, ma anche all’interno del nostro corpo. Il grasso in eccesso, infatti, favorirebbe lo sviluppo di malattie e problemi all’organismo, ad esempio problemi al sistema cardiovascolare o malattie più gravi.

Per questo motivo è bene scegliere gli alimenti più leggeri e salutari, come la tipologia di pesce di cui parleremo a breve. Si tratta della spigola, uno dei pesci più snobbati (ingiustamente) in assoluto.

In realtà, le reali proprietà di questo pesce sono davvero ottime, e darebbero una grande mano alla nostra salute. Scopriamo, quindi, quali sono gli effetti della spigola e una delle migliori ricette per gustarla, a pranzo o a cena.

Basta scuse per non restare in forma: ecco che pesce mangiare perché è buonissimo, facilmente digeribile e costa anche poco

Iniziamo da una delle caratteristiche principali della spigola, e cioè il suo essere un pesce magro e povero di calorie. Per questo sarebbe un alimento perfetto anche per chi segue una dieta ipocalorica, o per chi vuole semplicemente mangiare bene senza appesantirsi.

Esattamente come la gallinella di mare, anche la spigola è buona ed economica, e contiene molte vitamine preziose. Stiamo parlando della vitamina A, utile per lo sviluppo e il benessere di ossa e denti, a cui contribuisce anche la presenza del fosforo.

La spigola, in più, contiene anche la vitamina C, utile per rafforzare il sistema immunitario e combattere l’azione dei radicali liberi.

Un pesce altamente digeribile, e ottimo per trigliceridi e pressione

Un’altra caratteristica di primo piano della spigola è il suo essere facilmente digeribile. Come se non bastasse, la presenza degli acidi grassi omega 3 favorirebbe anche un maggior controllo di trigliceridi e pressione sanguigna.

Una ricetta da leccarsi i baffi: la spigola all’arancia

Molti considerano la spigola un pesce senza sapore, poiché non l’hanno ancora provato con le ricette più buone. Ad esempio, è buonissima la spigola al burro nero, ma anche quella agli agrumi che prepareremo oggi. Gli ingredienti che ci servono per la ricetta sono:

3 filetti di spigola già puliti;

2 arance;

1 cucchiaio di salsa di soia;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

2 spicchi d’aglio;

olio EVO, sale, cipolla e pepe q.b.

In un mixer versiamo il succo delle arance, 2 cucchiai d’olio e un pizzico di sale. Frulliamo il tutto, fino a ottenere un’emulsione morbida e cremosa.

A questo punto, dovremo prendere una pirofila, in cui sistemeremo un po’ di cipolla tagliata finemente. Su questa posizioneremo i nostri filetti di spigola, inseriremo gli spicchi d’aglio e poi verseremo su tutto l’emulsione preparata prima.

Condiremo il tutto con un la salsa di soia, il pepe e il formaggio grattugiato. Dovremo cuocere in forno preriscaldato a 180 °C, per circa 25-30 minuti. Insomma, basta scuse per non rimanere in forma, ecco che pesce dovremo scegliere per mangiare con gusto e restare in salute.