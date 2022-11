Mai mangiate delle patate così morbide e saporite, ecco la ricetta furba per un contorno eccezionale

Stanchi dei soliti contorni? Ecco la ricetta sfiziosa, facile e veloce delle patate morbide in padella. Alla base di questa preparazione, le patate lesse. Una vera ricchezza a tavola. Sublimi da mangiare all’insalata e spettacolari da preparare al forno o in padella. Per portare in tavola un contorno delizioso in pochi minuti, allora si consiglia di prendere carta e penna e di annotarsi questa ricetta facilissima. Basteranno 15 minuti per realizzare le patate al latte della nonna. Il latte, infatti, sarà l’ingrediente speciale che renderà ancora più gustoso il contorno.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

600 g di patate;

200 ml di latte;

60 g di burro (facoltativo);

60 g di parmigiano reggiano grattugiato;

sale q.b.

Mai mangiate delle patate così morbide, ecco come prepararle in 15 minuti

Il primo passaggio da fare è quello di sbollentare le patate. Dunque, lavarle con cura sotto l’acqua corrente, poi inserirle con la buccia in una pentola piena di acqua fredda. A questo punto, accendere il fuoco e far cuocere le patate, fino a quando non saranno morbide. Attenzione, le patate non dovranno cuocere troppo altrimenti si rischia di farle sfaldare troppo. Successivamente, spegnere il fuoco, scolare le patate e passarle sotto il getto freddo dell’acqua corrente. In questo modo, le patate si sbucceranno più facilmente. Sbucciarle, quindi, e poi tagliarle a fette (non troppo sottili). Con un canovaccio pulito, tamponare le patate e asciugarle leggermente.

A questo punto, bisognerà prendere una padella antiaderente. Creare uno strato di patate e poi aggiungere un pizzico di sale e un cucchiaio di parmigiano grattugiato. Poi, creare un secondo strato di patate, e poi aggiungere nuovamente sia il parmigiano che il sale. Continuare così fino a terminare le patate. È questo il momento giusto per versare l’ingrediente speciale: il latte. Aggiungere anche il burro, fatto a pezzetti. Infine, chiudere con il coperchio e far cuocere a fiamma moderata per 15 minuti. Girare di tanto in tanto con un cucchiaio in legno per evitare di rompere le fette di patate. Quasi a fine cottura, aumentare la potenza del gas e far cuocere a fiamma viva per altri 5 minuti.

Come cuocerle al forno

Le patate al latte sono ideali anche per una cottura al forno. Creare gli strati di patate in una pirofila. Poi, infornare impostando il forno ventilato alla temperatura di 180°C per 15 minuti. Per creare la deliziosa crosticina dorata, aumentare a 200°C negli ultimi 5 minuti di cottura e il gioco è fatto. Mai mangiate delle patate così morbide e golose. Per renderle più croccanti, durante la classica cottura al forno, meglio conoscere i trucchetti furbi della nonna.