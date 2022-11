3 piante rampicanti bellissime per balconi e terrazzi che resistono al gelo e al freddo dell’inverno

Balconi e terrazzi saranno spettacolari anche in inverno grazie ad alcune piante rampicanti che resistono al freddo e decorano gli spazi esterni in modo elegante. Ideali per coprire pergolati, pareti rovinate o angoli esterni poco valorizzati. A tal proposito, ricordiamo che esistono anche altri trucchetti geniali per coprire i muri brutti e rovinati. Senza ricorrere alla pittura. Altra soluzione per decorare gli esterni è quella di avvalersi delle piante grasse. Alcune sono perfette per la stagione invernale.

Per arricchire e abbellire gli ambienti esterni di casa, le piante rampicanti sono perfette. Di seguito, parleremo di 3 piante rampicanti bellissime che promettono risultati davvero stupefacenti.

Ecco le 3 piante rampicanti bellissime che non dovrebbero mai mancare a casa nostra

Partiamo con il caprifoglio rampicante: il sempreverde che fiorisce tutto l’anno. Difatti, ha la fortuna di produrre fiori di continuo e per questo motivo, il caprifoglio rampicante è perfetto per chi ama delle note di color crema, o rosa su un tappeto di foglie verde scuro. Questa pianta, originaria dell’Asia, cresce in zone con un clima piuttosto mite, tuttavia regge bene le temperature rigide dell’inverno. Ideale per il giardino, il caprifoglio può essere coltivato tranquillamente anche in vaso. I suoi fiori sono allungati e le sue foglie sono larghe. Il caprifoglio rampicante cresce velocemente anche in zone d’ombra e con poca esposizione solare. Bisogna stare attenti al ristagno di acqua nella zona delle radici. Questa abbondanza di liquidi può portare al marciume della pianta.

L’autunno prende vita grazie ai colori meravigliosi della vite canadese

Da sempre apprezzatissima per la sua bellezza, la vite canadese regala un quadro a cielo aperto che ricorda le tonalità dell’autunno. In questo periodo, infatti, il suo fogliame fitto e compatto si tinge di sfumature gialle e rosse. Durante il periodo primaverile, invece, le foglie si presentano di un bel verde intenso. La vita canadese riesce a resistere con temperature anche al di sotto dello zero. Difatti, viene classificata tra i vegetali più adatti per la stagione invernale. Attenzione, però, perché per la sua crescita necessita di luce diretta del sole. Le sue radici si sviluppano velocemente e per questo motivo si sconsiglia di tenerla in vaso. Come quasi tutte le piante rampicanti, anche la vite canadese avrà bisogno anche di un sostegno dove potersi arrampicare.

L’hedera hibernica: fiori bianchi e foglie a cinque punte per un risultato da fiaba

L’edera, ed in particolare, l’hedera hibernica è perfetta per l’inverno. Resiste al freddo, anche a temperature che arrivano a sfiorare i –15 gradi. Le sue foglie sono di colore verde scuro e si presentano con cinque punte. I fiori di questa pianta meravigliosa sono piccoli e bianchi (fiorisce nel periodo estivo). Durante il resto dell’anno, l’hedera hibernica regala dei cespugli sempreverdi che abbelliscono velocemente pareti e pergolati.