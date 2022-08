L’estate è ormai nel pieno delle sue forze e nessuno (o quasi) ha voglia di passare ore ai fornelli. Per il periodo estivo, le abitudini alimentari cambiano e tendono ad alleggerirsi. Con le temperature calde di stagione, poi, anche gli specialisti consigliano il consumo di alimenti più freschi e leggeri. Le calorie dei piatti diminuiscono e si preferiscono maggiormente pietanze fredde, veloci da realizzare. Le patate sono dei tuberi perfetti per realizzare dei piatti unici davvero golosi, sfiziosi e molto pratici. Dopo il successo della versione con il pesto di rucola fresco, sta spopolando un’altra insalata di patate davvero speciale. Stiamo parlando dell’insalata di patate e fagioli al pesto di basilico.

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone

L’insalata di patate fa parte dei grandi classici della tradizione gastronomica italiana. Patate e pochi altri ingredienti possono trasformare un pranzo o una cena semplice in un lauto banchetto da re. Dunque, è proprio da non perdere la ricetta di oggi!

Ingredienti

4 uova;

700 g di patate;

300 g di fagiolini;

4 cucchiai di pesto alla genovese;

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva;

sale q.b.;

pepe q.b.

È questa l’insalata di patate più amata dell’estate, veloce e sfiziosa. Procedimento

Per preparare questa insalata di patate dal gusto irresistibile, bisognerà innanzitutto far bollire le patate. Dunque, lavarle con cura poi, immergerle in una pentola con acqua salata. Farle bollire per circa 20 minuti. Intanto, spuntare i fagiolini, lavarli sotto l’acqua corrente e poi farli bollire per 10 minuti in acqua salata. Bisognerà far cuocere anche le uova. In questo caso, far cuocere le uova per circa 10 minuti e poi eliminare delicatamente il guscio.

A questo punto siamo pronti per creare la nostra insalata. Sbucciare le patate e tagliarle a dadini. Unire i fagiolini, condire con un filo d’olio e un pizzico di sale e mescolare. Poi, tagliare le uova a spicchi e unirli alle patate e fagiolini. A questo punto, aggiungere un paio di cucchiai di pesto di basilico. Sarà questo il vero tocco di classe che renderà il piatto molto più goloso. Infine, arricchire il piatto con una leggera spolverata di pepe. Amici e parenti impazziranno per questo piatto semplice ma sfizioso. Dunque, senza dubbio è questa l’insalata di patate più amata dell’estate. Si consiglia di provarla subito. Ricordiamo che l’insalata può essere conservata in frigo per un massimo di 2 giorni.

