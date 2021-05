L’età, lo stress, la mancanza di sonno, una scorretta alimentazione, e la predisposizione familiare. Sono solo alcuni fattori che contribuiscono alla formazione delle tanto odiate occhiaie. Un disturbo molto frequente che affligge sia uomini che donne.

Le occhiaie non sono altro che anestetici aloni scuri che compaiono nella zona al di sotto degli occhi. Sono causate dalla stanchezza o dall’assottigliamento della pelle, rendendo visibili, così, i vasi sanguigni. Ma mai e poi mai avremmo pensato che questi due diversi ingredienti potessero creare un impacco miracoloso contro occhiaie e occhi gonfi. Vediamo quali sono!

Due alimenti miracolosi per la pelle

La zona degli occhi non deve essere mai sottovalutata, ma curata, idratata e nutrita, come tutte le altre parti del viso.

Un contorno occhi sano donerà luce e freschezza al nostro incarnato. Una vita sana, alimenti ricchi di ferro, riduzione del sale. Ecco come possiamo contrastare la comparsa delle occhiaie.

Proprio così, due alimenti diversi ma che insieme possono risolvere uno dei problemi estetici più fastidiosi.

Parliamo del pomodoro e del limone.

Chi avrebbe mai pensato che il pomodoro potesse avere degli effetti portentosi per la pelle del nostro viso. Ricco di vitamine e antiossidanti. Il licopene in particolare, aiuta a contrastare i segni dell’invecchiamento e quindi ad evitare che si formano le odiose rughe.

Il limone ha un’azione schiarente, astringente e favorisce il rinnovamento cellulare.

L’impacco miracoloso

Molte creme presenti sul mercato possono aiutarci, ma spesso sono costose e non alla portata di tutti.

Ecco un metodo economico e veloce.

Per ridurre le occhiaie e alleviare i gonfiori, prepariamo un impacco a base di limone e pomodoro. Il procedimento è molto semplice. Ci serve un cucchiaino succo di limone e un cucchiaino di succo di pomodoro. Aiutiamoci con un dischetto di cotone, ad applicare il composto sulla zona interessata. Lasciare agire 10 minuti e risciacquare. Un vero e proprio toccasana per i nostri occhi. Vitamina C del limone e antiossidanti del pomodoro.