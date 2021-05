L’estate si avvicina e con lei anche la tanto temuta prova costume. Se vogliamo perdere i chili di troppo e sfoggiare un fisico da fare invidia, corriamo ai ripari. Assumiamo regolarmente frutta e verdura di stagione e progettiamo un piano di allenamento adeguato. Aiutiamoci assumendo delle tisane drenanti, utili contro la ritenzione idrica.

L’aiuto di un ortaggio estivo

Per raggiungere l’obiettivo, un grosso aiuto viene fornito dalla verdura di stagione. Un ortaggio estivo in particolare. Con le sue pochissime calorie, solo 25 kcal per 100 grammi, la melanzana è uno degli alimenti più sani e dietetici. Un ortaggio che contiene pochissimi grassi e il 95% di acqua.

La melanzana ricca di fibre, vitamina A e C, potassio, fosforo e acido folico. Insomma un vero e proprio alleato per la nostra bellezza e la nostra salute.

Mai e poi mai avremmo pensato che bere l’acqua di questo ortaggio con l’aggiunta di limone potesse aiutarci a dimagrire velocemente.

L’acqua di melanzana

Sembra strano ma l’acqua di melanzana, detta anche acqua miracolosa, ci aiuta a perdere peso velocemente, e in particolare a ridurre il grasso addominale. E’ una bevanda brucia grassi, ideale per rimettersi in forma.

Ma come si prepara?

Ci serve solo, una melanzana, un litro di acqua e mezzo limone. Il procedimento è semplicissimo. Laviamo e asciughiamo la melanzana ed eliminando il peduncolo. Tagliamo a tocchetti l’ortaggio e inseriamolo in una caraffa, dove andremo ad aggiungere l’acqua e il succo di un limone. Conserviamo la caraffa, una notte in frigo. La mattina seguente, filtriamo l’acqua e la bevanda sarà pronta.

Aggiungiamo il limone sia per insaporire, sia per le sue proprietà antiossidanti.

Possiamo seguire anche un secondo procedimento.

La melanzana in questo caso, verrà fatta bollire in acqua per 15 minuti. Una volta raffreddata, filtriamola e dopo aver aggiunto il limone, conserviamola in frigo.

Quando si assume

Per godere dei suoi benefici, l’acqua va bevuta 20 minuti prima dei pasti principali. Serve a sentirsi sazi e magiare meno. Aiuta a perdere peso, a ridurre il grasso addominale, favorisce la diuresi ed elimina le tossine.

Consigliamo sempre di ascoltare il parere del medico prima di assumere l’acqua di melanzane.