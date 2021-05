Durante l’estate, il cibo che principalmente amiamo consumare è la frutta. Il motivo è molto semplice visto che oltre a farci reintegrare i liquidi persi con il sudore, dà tanta freschezza e non appesantisce.

Sappiamo tutti che fra i frutti estivi più conosciuti ed amati ci sono il melone bianco e l’anguria. In realtà è molto amato anche un altro frutto esotico. Stiamo parlando del mango, che proviene da numerose specie di alberi tropicali che appartengono al genere conosciuto come Mangifera.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il mango possiede tante proprietà benefiche per il nostro organismo perché è ricco di sali minerali, come il magnesio o le vitamine A, E, B e C. Per questo, è un bene non sprecarne neppure un pezzetto quando lo si mangia.

Spesso però capita che quando lo si prepara per servirlo, molte parti vengono buttate. Per questa ragione, noi di ProiezionidiBorsa nelle prossime righe daremo qualche suggerimento in merito.

I passaggi da seguire per tagliare il mango

Sveleremo il metodo infallibile per tagliare il mango e servirlo in modo esteticamente perfetto senza sprecarne un pezzo. Quando si taglia il mango lo si deve fare con estrema cura per assaporarne tutta la sua dolcezza senza sprecarlo.

Partiamo dalla sua forma, ovvero ovoidale e con la buccia contenente la preziosa polpa da gustare. È importante seguire con pazienza ed attenzione questi passaggi.

Prima di tutto una volta acquistato è fondamentale lavarlo con attenzione sotto l’acqua senza però togliere la buccia. Successivamente, bisogna tagliare le parti rigonfie da tutti e due i lati del mango. Poi viene la parte più complessa.

La parte più difficile è rimuovere il nocciolo duro

Ovvero riuscire a ritagliare dalla parte centrale il nocciolo tutto intorno che può risultare l’unico ostacolo vero quando si taglia il mango. La ragione è che questo nocciolo è molto grosso, duro e saldamente attaccato alla polpa del frutto.

Fatto questo bisogna separare la buccia dalla polpa. Una volta che il nocciolo è stato estratto sarà possibile gustare la polpa.

Il trucco per servirlo al meglio senza sprecarne manco un pezzo

Il piccolo trucco per gustarlo meglio e presentarlo in modo più elegante è di tagliare longitudinalmente e in seguito tagliare trasversalmente le due metà del mango ottenute.

I tagli devono essere fatti in modo da formare una griglia e così facendo basterà fare pressione sulla buccia per staccare i pezzi di mango tagliati. Si può anche usare un cucchiaio con cui si potranno facilmente estrarre i pezzi e metterli in una ciotola. Si otterrà un bel risultato.

Ovvero una ciotola con un sacco di cubetti belli alla vista e da gustare o singolarmente o nella macedonia. Ecco, quindi, il metodo infallibile per tagliare il mango e servirlo in modo esteticamente perfetto senza sprecarne un pezzo.