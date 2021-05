L’estate è alle porte e con lei anche la maturazione di tanta frutta e verdure di stagione: zucchine, melanzane, peperoni e fagiolini. In realtà possiamo anche comprarle in inverno, ma saranno coltivate in serre e riscaldate artificialmente.

Evitiamo quindi il consumo di massa e acquistiamo frutta e verdura di stagione. Comporta un risparmio economico, aiuta l’ambiente e la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le melanzane

In estate l’orto è un trionfo di ortaggi golosi e colorati. In particolare troviamo una grande varietà di melanzane, che maturano in piena estate fino a novembre.

La melanzana è composta dal 95% di acqua e con le sue ridotte calorie, solo 25 kcal per 100 grammi, è un alimento ideale da inserire nelle diete, per chi vuole seguire un regime alimentare a basso contenuto calorico. Ricca di vitamina A e C, potassio, fosforo e acido folico. Un ortaggio alleato del cuore, delle ossa, del sistema nervoso e che diminuisce i livelli di colesterolo. Insomma un vero e proprio beneficio per la nostra salute.

Ma come riconosce le più buone al supermercato

La melanzana è un ortaggio utilizzato in molte tipiche ricette italiane. Dalla parmigiana, alla pasta alla norma, alla caponata. Ecco perché, per non avere brutte sorprese questo è il metodo efficace e sicuro per scegliere delle melanzane fresche e saporite al supermercato.

Per prima cosa guardiamo attentamente le melanzane. Devono avere una buccia lucida, tesa e non grinzosa. Al tatto devono essere sode e compatte. Non devono presentare ammaccature o avere un colore spento e poco salutare.

Il picciolo deve essere ben attaccato all’ortaggio e avere un aspetto verde e sano. Se risulta di colore molto scuro, probabilmente le melanzane saranno troppo mature e amare. Ricordiamoci che il picciolo va sempre lasciato attaccato alla melanzana, anche nel momento della conservazione. Un piccolo consiglio. Meglio, acquistare delle melanzane di piccole dimensioni, saranno più saporite, dolci e senza semi.

E quindi, per non avere brutte sorprese questo è il metodo efficace e sicuro per scegliere delle melanzane fresche e saporite al supermercato.