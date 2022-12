Mai commettere certi errori con la crema al mascarpone su pandoro e panettone: come evitare disastri

Un classico dell’inverno è mettersi in cucina e preparare una deliziosa crema al mascarpone con la quale farcire pandoro e panettone ma non solo. Vediamo come farla nel modo giusto, quali sono gli errori assolutamente da evitare e come rimediare nel caso di un disastro. Ecco tutti i dettagli

Il mascarpone è un latticino che si ricava dalla lavorazione di panna e acido citrico. La crema al mascarpone è un dessert tipicamente italiano a base di mascarpone, zucchero, uova e acqua utilizzato principalmente per farcire dolci e torte.

Questa preparazione è la più usata e creata nel mese delle feste natalizie e pandoro e panettone vengono farciti con questa deliziosa crema densa e morbida.

Ci sono delle accortezze da tenere sempre a mente, però, per non sbagliare. Mai commettere, infatti, questi errori con la crema al mascarpone, soprattutto per i dolci delle feste.

Vedremo qui di seguito quali sono le cose fondamentali da rispettare a partire dalla scelta degli ingredienti. Poi, naturalmente, cosa fare durante la preparazione.

Mai commettere questi errori con la crema al mascarpone: attenzione a cosa si fa in cucina

Figli e nipoti non vedono l’ora che nonna, zia o mamma presentino a tavola un pandoro o un panettone impreziosito dalla crema al mascarpone. Per accontentarli e per un risultato più che buono, ecco cosa non fare mai:

non prestare attenzione al tipo di mascarpone : non vanno bene tutti i prodotti disponibili in commercio, meglio scegliere sempre quello più fresco possibile;

: non vanno bene tutti i prodotti disponibili in commercio, meglio scegliere sempre quello più fresco possibile; usare zucchero bianco normale: è un errore che fanno quasi tutti, ma l’ideale per la crema è quello extra fino oppure quello a velo;

normale: è un errore che fanno quasi tutti, ma l’ideale per la crema è quello extra fino oppure quello a velo; non usare le spezie: bisogna approfittare del sapore e delle proprietà delle spezie, ma quelle giuste: per la crema è ottima la cannella, la noce moscata e lo zenzero.

Detto questo, naturalmente, bisogna anche rispettare tutti i passaggi descritti nella ricetta. Altrimenti sarà facile avere una crema impazzita o granulosa.

Ricetta classica

Per realizzare una crema davvero buonissima gli ingredienti necessari sono questi:

500 g di mascarpone ;

; 125 g di zucchero ;

; 50 g di acqua ;

; 4 tuorli.

Mettere in una pentola l’acqua e lo zucchero portando il composto a 120°C. Per farlo basterà usare un termometro da cucina o aspettare la formazione delle bollicine bianche in superficie. Nel frattempo, iniziare a lavorare i tuorli con le fruste e poi aggiungere a poco a poco il composto lavorandolo fino al raffreddamento.

In una ciotola mettere il mascarpone ammorbidito, aggiungere il composto e lavorarlo ancora con le fruste fino alla consistenza della crema. Se usato come dessert al cucchiaio, non può mancare una spolverata di cacao amaro.

Come rimediare e qualche consiglio extra

Cosa fare se la crema al mascarpone è troppo liquida? Niente panico: si può aggiungere un po’ di farina o di amido, dell’altro mascarpone oppure metterla in frigorifero per farla addensare un po’. Può funzionare anche la ricotta.

Ricordiamo che non è consigliato dagli esperti congelarla perché perderebbe il sapore. Inoltre, va conservata in frigorifero ma per non più di tre giorni.