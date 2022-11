L’impensabile ingrediente da aggiungere all’acqua del ferro da stiro per avere vestiti perfetti

Probabilmente una delle faccende domestiche che meno ci piace affrontare è stirare. Serve tanto tempo per raccogliere tutti i vestiti da lavare, metterli in lavatrice, aspettare che il ciclo di lavaggio sia terminato, stendere il bucato oppure usare l’asciugatrice.

Alla fine, però, si deve sempre stirare. Forse alcune persone hanno rinunciato a farlo con alcuni fazzoletti, asciugamani oppure alcune magliette. Ma alcuni capi hanno necessariamente bisogno della stiratura. Allora, ecco l’impensabile ingrediente da aggiungere all’acqua del ferro da stiro che può dare un effetto sorprendente ai capi di abbigliamento e non solo.

Con un semplice e piccolissimo trucchetto sarà più facile affrontare questa attività. Anche se, quando fa caldo, è quasi impossibile dedicarsi a stirare, quando fa freddo può essere piacevole da un certo punto di vista.

L’impensabile ingrediente da aggiungere all’acqua del ferro da stiro per un risultato sorprendente

Il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici che non possono mancare in casa, che possono anche creare degli inconvenienti. Tuttavia, non si può rinunciare alla comodità di poter avere maglie, pantaloni e camicie perfette.

Oltre alle varie tecniche di stiratura, che si possono scoprire e imparare da nonne e mamme, c’è un ingrediente segreto da poter utilizzare. Pochi sanno che possono aggiungere all’acqua del ferro da stiro un cucchiaio di amido di mais. È un prodotto che si trova spesso in cucina ed è un ingrediente importante per molte ricette.

Alcune persone sanno come sostituire l’amido di mais in cucina, ma può essere prezioso anche nelle faccende domestiche. Si può aggiungere un cucchiaio direttamente nel ferro da stiro, come già anticipato, oppure si può mettere in acqua normale in un flacone spray e poi nebulizzare sui vestiti prima di stirarli.

A cosa serve l’amido di mais nel ferro da stiro? Serve per ammorbidire i capi, distendere quelle pieghe fastidiose che si sono formate durante l’asciugatura o il lavaggio in lavatrice. In questo modo, sarà molto più facile stirare ed avere un risultato davvero perfetto.

Qualche consiglio su come stirare in modo più semplice e veloce

Innanzitutto, è necessario partire dalla fase di asciugatura. Quando si stendono i capi sullo stendino, ad esempio, bisogna prima sbatterli con decisione in modo da distendere bene il tessuto. Poi, è importante appendere le camicie o i maglioni su una gruccia.

Poi, quando si apre l’asse da stiro, meglio iniziare con i capi di abbigliamento più pesanti. Passare poi a pantaloni e camicie per poi continuare con tutti quelli più facili da gestire. Nel passare da un genere di capi ad un altro è meglio abbassare la temperatura del ferro.

È fondamentale ricordare di stirare al rovescio quei capi di abbigliamento delicati oppure scuri. Inoltre, sarebbe meglio stirare lenzuola, asciugamani e alcuni abiti ancora leggermente umidi. Se si sono già completamente asciugati basterà spruzzare un po’ di acqua con un flacone spray.