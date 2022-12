Ecco come fare la spesa di dicembre: nessuno pensa mai ad alcuni preziosi alimenti di stagione!

Quando si fa la spesa occorre essere preparati su cosa mettere nella lista, cosa comprare, quando farlo. Ecco cosa mettere nel carrello nel mese di dicembre per avere una cucina piena e un’ottima salute

Mentre si respira già aria di Natale, è importante prepararsi giorno per giorno e non sottovalutare gli impegni quotidiani. Uno di questi è fare la spesa per sé stessi e per tutta la famiglia. È indispensabile per mangiare bene e mantenersi in salute.

In questo periodo di profonda crisi generale, è importante sapere bene quando andare a fare la spesa e cercare di risparmiare. Per questo ci sono quasi sempre disponibili buoni spesa. Basta fare attenzione a quando vengono erogati e quando scadono.

Tuttavia, il risparmio non deve entrare in conflitto con la salute. Dunque, ecco come fare la spesa di dicembre qui di seguito con l’indicazione sugli alimenti di stagione più importanti che non possono di certo mancare.

Ricordiamo una raccomandazione che arriva sempre dagli esperti del settore. Ogni stagione ha i suoi prodotti e bisogna farne il pieno perché la natura ci offre grandi quantità di vitamine e di sostanze preziosissime per tutto l’organismo.

Ecco come fare la spesa di dicembre: tutti i prodotti di stagione che non possono mancare nel carrello

Fare la lista della spesa può essere facile se si mette un appunto ogni volta che ci si accorge della mancanza di qualcosa in casa. Una volta al supermercato, però, in mezzo alle corsie ricche di prodotti di ogni tipo, una persona può distrarsi.

Ad ogni modo, nel mese di dicembre è molto importante comprare alimenti di stagione.

Ecco cosa mettere nel carrello considerando la frutta del mese di dicembre:

Arance e mandarini : preziosi per la vitamina C;

: preziosi per la vitamina C; mele e pere : ricche di sali minerali e di acqua;

: ricche di sali minerali e di acqua; melograno : i chicchi e il succo sono pieni di nutrienti;

: i chicchi e il succo sono pieni di nutrienti; kiwi : importantissimi per la quantità di antiossidanti e di potassio;

: importantissimi per la quantità di antiossidanti e di potassio; pompelmo: magnesio e potassio in gran quantità, utilissimo per mantenere la pressione sanguigna nella norma.

Invece, per quanto riguarda la verdura, ecco cosa scegliere:

patate ;

; barbabietola ;

; cime di rapa ;

; radicchio ;

; cavolo ;

; broccoli ;

; carciofi.

Questi sono tutti i prodotti di stagione utili per la salute, per rafforzare nel modo giusto il sistema immunitario e per fare dei piatti davvero deliziosi.

Consigli per risparmiare

La regola principale, ripetuta da tutti, è quella di non andare mai al supermercato con la pancia vuota. La sensazione di fame è una cattiva consigliera e ci porta a prendere più cibo del necessario e, in genere, mai quello più salutare.

Oltre a questo, è utile non fare sempre la spesa nello stesso posto e confrontare i prezzi dei prodotti al Kg. Magari, si potrebbe prendere un carrello più piccolo e fare i conti man mano che si riempie.

Infine, tenere traccia di quanti soldi settimanalmente usiamo per la spesa. In questo modo sarà più facile riuscire a mantenere un buon equilibrio economico.