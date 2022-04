Oggi è domenica. Con grande probabilità, molti si recheranno a casa di qualche parente per il classico pranzo in famiglia. Consuetudine vuole che si porti a casa dei genitori – o altro parente – un vassoio ricolmo di paste. Per intenderci, quello che in molti chiamano “cabaret”. Non è un caso che, a fine week end, la maggior parte delle persone si ritrova con i classici vassoi di cartone su cui vengono vendute torte e pasticcini. Questi vassoi, non sono però prerogativa solo delle pasticcerie. Si utilizzano anche in panetteria e nei pastifici, per vendere tranci di pizza e focacce. Così come la pasta fresca, semplice o ripiena.

Oggigiorno, ormai, viviamo nella società dell’“usa e getta”. Ogni giorno, produciamo una enorme quantità di rifiuti. Ognuno di noi è quindi responsabile dell’inquinamento del Mondo in cui viviamo e che lasceremo in eredità ai nostri figli. Pochi giorni fa, e precisamente il 18 marzo, si è svolta la Giornata Mondiale del Riciclo. Una manifestazione che vuole sensibilizzare le persone al riciclo. Si deve infatti riciclare ogni volta che se ne ha l’occasione. Sono davvero tante le opportunità che si hanno per dare una “seconda vita” a oggetti che normalmente gettiamo nella spazzatura. Abbiamo ad esempio dato tanti utili spunti per riutilizzare le confezioni della ricotta. Lo stesso abbiamo fatto anche per i contenitori delle uova, di carta o di plastica. Nel presente articolo andremo a vedere come riutilizzare i vassoi di carta citati in apertura.

3 idee di riciclo creativo per riutilizzare i vassoi di carta della pasticceria che ci semplificheranno la vita in casa

Anzitutto, potremmo sistemare i vassoi nella dispensa o nel mobiletto sotto il lavandino. Ci potremo riporre sopra bottiglie di olio e aceto, ma anche i flaconi dei vari detersivi. In questo modo, i vassoi delle paste diventeranno degli utilissimi “salva goccia”. Non correremo più il rischio di macchiare mensole e ripiani.

I cabaret delle paste ci potranno tornare estremamente utili anche se abbiamo animali domestici. Potremo infatti appoggiare sui vassoi di carta anche le ciotole del cibo e dell’acqua dei nostri amici a quattro zampe. In questo modo, eventuali sbrodolamenti non finiranno sul pavimento ma si fermeranno sul nostro vassoietto.

Concludiamo con un’altra idea molto comoda per l’organizzazione della gestione famigliare. Per prima cosa, dovremo appiattire un po’ i bordi del vassoio che, di solito, sono leggermente ricurvi. Fatto questo, dovremo quindi prendere un cartoncino nero e incollarlo sul lato più piano del nostro vassoio. Ecco qui già pronta una comoda lavagnetta da appendere in cucina dove segnare la lista della spesa e appunti vari. Per maggior comodità, la dovremo appendere al muro. Per fare ciò, dovremo fissare, con un paio di gocce di colla liquida, un cordoncino (di juta o anche di lana), sul retro della nostra lavagnetta-vassoio. Dovremo formare una sorta di anello da agganciare al muro con un semplice chiodino. Ed ecco 3 idee di riciclo creativo per riutilizzare i famosi cabaret.

Approfondimento

Non buttiamo le vecchie sciarpe di lana e i foulard, ecco 5 modi per riciclarli in casa ed essere trendy