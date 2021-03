Non buttiamo i vasetti degli yogurt, possiamo riciclarli in 1.000 modi

Per i grandi consumatori di yogurt, sia a colazione sia come merenda, è normale trovarsi spesso a buttare una quantità molto elevata di contenitori usati. Questo non solo aumenta i rifiuti e quindi l’inquinamento del nostro pianeta, ma ci toglie anche la possibilità di risparmiare grazie al riciclo creativo.

In questo articolo allora vedremo assieme che se non buttiamo in vasetti degli yogurt, possiamo riciclarli in 1.000 modi diversi e originali.

Riciclare i vasetti in plastica

Un’idea originale per riciclare i vasetti in plastica dello yogurt in plastica è innanzitutto quella di usarli come semenzai. Basterà praticare alcuni piccoli fori sul fondo per non dover più spendere soldi acquistando semenzai in commercio.

O ancora potremmo trasformare i vasetti dello yogurt in delle simpatiche decorazioni per le feste, grazie alle tecniche di decoupage. Ritagliandoli e colorandoli infatti potremo poi appenderli anche sull’albero di Natale.

I vasetti degli yogurt sono anche utili come misurini per la preparazione di dolci e, allo stesso modo, possiamo anche utilizzarli in piccoli progetti artistici. Se infatti abbiamo dei bambini che vogliono dedicarsi alla pittura, potremmo usarli come pratici contenitori per pulire i pennelli o diluire i colori.

Riciclare i vasetti in vetro

Anche i contenitori in vetro degli yogurt, soprattutto quelli dalle dimensioni più grandi, possono acquisire nuova vita grazie al riciclo creativo: possiamo infatti riutilizzarli come contenitori per conservare gli avanzi in frigo, senza doverne più comprare di specifici. Oppure, per chi ha l’abitudine di preparare sughi e salse in grandi quantità, sono perfetti per conservarle in congelatore.

Possiamo usarli come contenitori per oggettini di diverso tipo, ad esempio monetine, gomme, temperini o stuzzicadenti. In questo modo renderemo casa nostra molto più ordinata.

Alla fine di una festa, potremmo anche trasformarli in piccole confezioni regalo nelle quali distribuire dolci, cioccolatini e caramelle agli ospiti che se ne vanno.

E infine possiamo anche decorare e rivestire i barattoli da mezzo chilo per trasformarli in comodi porta penne.

Ecco perché se non buttiamo in vasetti degli yogurt, possiamo riciclarli in 1.000 modi e risparmiare pure qualche soldo in più.

